35歲OL（辦公室女職員）長期腰痠背痛、膝蓋疼痛，連身體都歪了，問題竟然在臀肌！醫師表示，經常久坐恐導致臀肌力量不足，長期恐造成骨盆前傾、腰痛、膝關節退化等問題，透過治療搭配復健訓練臀肌，避免導致全身性的健康危機。



一名35歲的女性上班族長期飽受腰痠背痛、膝蓋疼痛之苦，向台灣聯新國際醫院復健科主任朱怡妍就醫，醫師在門診中發現個案在走路時身體會左右搖擺，進一步檢查時發現她體幹歪斜，且平躺在診療床時亦無法使力抬臀，即使嘗試收縮臀部肌肉，仍呈現鬆軟狀態，診斷為「臀肌失憶症」。

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坐超過30分鐘臀肌進入「休眠狀態」

朱怡妍指出，臀肌是人體的大肌肉，包含臀大肌、臀中肌與臀小肌，對穩定骨盆、支撐脊椎與下肢有關鍵作用。經常久坐超過30分鐘會導致臀肌缺乏活化，神經肌肉連結逐漸弱化，進而讓臀肌進入「休眠狀態」。

臀肌出問題 骨盆前傾、腰痛、膝關節退化跟著來

一旦臀肌失去應有功能，身體將由下背肌、股二頭肌或髂腰肌等鄰近肌群代償支撐，長期恐導致骨盆前傾、腰痛、膝關節退化等問題，甚至影響整體姿勢穩定與活動力。

因此朱怡妍以非侵入性方式的超磁場治療儀治療這位OL，透過高強度聚焦式磁場與人體產生交互作用，進而達到促進肌肉收縮，喚醒休眠臀肌啟動正常作用力；之後再縮短久坐時間，並持續搭配復健運動，讓這名個案逐漸擺脫疼痛不適的生活。

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3招居家檢測 快速評估臀肌功能

怎麼知道自己的臀肌功能？朱怡妍提供3種快速評估的居家檢測法。

1. 單腳站立測試

單腳站立10秒，若骨盆歪斜或腰部左右出現高低差，表示臀中肌啟動不足。

2. 階梯踏步測試

上樓梯時如身體出現歪斜、腰部左右出現高低差，可能顯示臀肌無法有效參與推進。

3. 單腳臀橋測試

仰躺做單腳抬臀動作，若感覺腰部用力多於臀部，或無法維持髖膝肩呈一直線，代表臀大肌無法正確出力。

5大高風險族群 及早預防臀肌失憶

朱怡妍提醒，以下5大族群為臀肌失憶症的高風險對象：

1. 長時間久坐者

如上班族、考生、司機、重度使用電腦及追劇族。

2. 缺乏運動者

平常不運動或活動量低，導致大腦與肌肉的連結變弱。

3. 使用錯誤運動模式者

喜歡健身但動作代償嚴重（例如深蹲是靠大腿前側推動、屁股卻沒出力）的人。

喜歡跑步但髖部活動度差，臀部推進不足的人。

4. 孕婦與產後婦女

懷孕期間因骨盆結構改變，導致核心無力，若產後沒時間做復健，更讓臀部力量流失。

5. 高齡者

肌肉量流失明顯，特別是久坐、活動量少的長輩。

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強化臀肌3運動坐著也能練

上班族或學生就是沒辦法時常起身走動，該怎麼訓練臀肌？朱怡妍提供3組坐姿訓練法，讓久坐族坐著也能強化臀肌：

1. 坐姿臀肌夾緊

（1）雙腳踩地，背部打直。

（2）用力夾緊臀部肌肉，維持3-5秒後，放鬆。每組15-20下，做3組。

2. 坐姿抬腳+臀肌收縮

（1）單腳離地微抬，同時收縮臀部。

（2）左右腳各做15下，每側做3組。

3. 坐姿橋式變化

（1）坐在椅子邊緣，用手扶住椅側，讓肱三頭肌​僅輔助支撐。

（2）以臀部力量作為發力點，將臀部微微抬起，每組10-15次，做2-3組。

訓練臀肌「夾緊屁股」是關鍵

朱怡妍強調，操作以上臀肌訓練時，仍應保持呼吸，更重要的是要有意識的「夾緊屁股」，才會有效果。

改變久坐習慣 避免臀肌罷工

除了坐姿訓練，朱怡妍更建議「久坐」的人，可利用以下幾個方式，防止臀肌「休眠」。

1. 設定「震動」或「鈴聲」提醒，養成每30分鐘就站起來的習慣。

2. 工作或學習時改用升降桌進行交替姿勢，增加站立與走動次數。

3. 日常可多進行如橋式、蚌殼式、深蹲等功能性訓練，強化核心與骨盆穩定性。

朱怡妍強調，臀肌一旦關機，全身都會因代償出狀況。只要從改變久坐習慣開始，搭配正確運動，就能有效避免臀肌罷工對肌肉系統的慢性傷害，避免引發全身健康危機。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

