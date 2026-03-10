比散步還簡單的養生動作　通血管強筋骨緩解腰痛　這幾類人要注意

大家都知道「生命在於運動」，有這樣一個動作：踮腳，已經被沿用了八百多年。它不受時間地點約束，隨時隨地就能做，這個動作比散步還簡單！還能助你通血管、強骨骼、護腰腎，但想要達到效果還需要注意這幾點。

經常踮腳對身體有哪些好處？

踮腳，別看只是一個很小的動作，卻是一種古老的養生方法。

踮腳跟在古代就早已被運用，原稱「敦踵法」，新出土的西漢初期的《引書》中就有「敦踵以利胸中」和「敦踵，一敦左，一敦右，三百而已」的記載。

具有悠久歷史的導引養生術八段錦，其最後一式動作名為「背後七顛百病消」，這個動作也正是通過顛腳跟的方式，誘發全身震盪，柔和按摩五臟六腑，從而起到消除百病的神奇功效。在提踵時，可以牽拉腰腿背部的脾經、腎經、膀胱經；顛足時，可以鼓舞腎氣，使下肢經脈疏通，有利於全身氣血通暢。

預防下肢靜脈血栓

下肢靜脈的血液迴流，全靠「小腿肌肉泵」把血往心臟方向擠。久坐不動，肌肉不收縮、血流速度下降，就容易淤積形成血栓，嚴重時甚至可能引發致命的肺栓塞。

真正有效預防血栓的，是這個「零成本神動作」——踮腳尖（踝泵運動）！它能讓小腿肌肉明顯收縮，像「加壓泵」一樣推動靜脈血迴流。

這個動作坐姿、站姿，甚至躺着也能練。

輔助預防心血管疾病

踮腳可以鍛鍊下肢肌肉，當踮起腳尖時，雙側小腿後部肌肉每次收縮時擠壓出的血液量，大致相當於心臟脈搏排血量。經常練一練，可以讓全身血液迴流通暢，避免心腦血管疾病的「偷襲」。

輔助控血糖

一項研究發現，多踮腳有助於讓體內糖類脂質代謝速度加倍，降低血糖大幅波動，減少胰島素需求量，對輔助控糖、預防糖尿病都有好處。

輔助預防骨質疏鬆

踮腳運動可以通過負重的方式，刺激骨頭得到更多的機械應力，從而促進骨骼增加礦物質沉積，使骨質更加密實，有助於預防骨質疏鬆。

強健肌肉

踮腳有助於發展小腿肌群的力量，拉長足底肌肉、韌帶，不僅可以提高人的平衡能力，預防跌倒，也能增加人站立、行走、跑跳時的耐受能力，還能改善足弓和使小腿變直。

有助於緩解腰膝疼痛

腰膝疼痛的重要原因之一就是久坐。太長時間不運動，下半身的氣血循環容易受到影響，從而導致腰部、膝部不適。

而每天踮腳是簡單又有效的鍛鍊方式，一方面，它可以有效促進血液循環，讓肌肉得到充足氧氣，改善腰膝疲勞。

此外它還能對腰部肌肉與脊椎起到良好的牽引作用，幫助緩解腰痠背痛。

踮腳的正確姿勢

站着踮腳：核心推薦姿勢 適合大多數人

具體動作：

1. 保持身體立正的姿勢，兩腳併攏，雙手放在身體兩側；

2. 向上提踵時（踮起腳尖），兩腿併攏，五趾抓地，提肛收腹，肩向下沉；

3. 向下顛足時，身體放鬆，輕輕咬牙，先緩緩下落一半，而後足跟輕震地面。

單次動作節奏：

2～3秒完成1次完整動作（提踵1秒+停留0.5秒+下落1秒+輕震0.5 秒）。

每次練習時長：

1～5分鐘，新手從1分鐘起步，適應後逐步增加，以腳底微微發熱、小腿無酸脹感為宜。

每日練習次數：

2～3次，早晚各1次為主，可搭配1次碎片時間練習，比如通勤候車、看電視時。

關鍵提醒：避免連續練習超過5分鐘，中間可休息30秒再繼續，防止小腿肌肉過度緊張



坐着踮腳：尤其適合久坐族

先勾起腳尖朝自己保持3秒，再繃緊腳尖往下壓，再保持3秒。

單次動作節奏：

6秒完成1次完整動作（勾腳3秒+繃腳3秒，交替進行）。

每次練習組數：

10～15次為1組，每小時練2組，輕鬆激活小腿肌肉泵。

久坐人群建議每45分鐘起身活動一下，配合練習踮腳尖，預防血栓效果好。

躺着勾腳：尤其適合行動不便者

臥床休息時，將兩腿併攏伸直，將腳尖一勾一放，可兩腳一起做，也可進行單腳練習。

單次動作節奏：

2～3秒完成1次完整動作（勾腳1秒+放鬆1秒，無需用力震腳）。

每次練習次數：

20～30次為1組，每天練2～3組（比如睡前、晨起各1組）。

關鍵提醒：動作輕柔緩慢，以腿部無牽拉感為限，避免快速勾腳導致抽筋。如果感覺小腿不舒服，就停下來休息



練習踮腳尖還需要注意什麼？

運動後記得按揉小腿

踮腳是一種可以鍛鍊到肌肉的運動，如果運動後不好好按揉一下小腿，很容易導致小腿粗壯。

特殊人群要注意

中老年人如果行動能力較差，踮腳旁邊最好有穩固的東西可以用來扶着。

孕婦，以及血壓高、骨質疏鬆患者不要隨便嘗試，以免發生意外傷害。

運動要循序漸進

千萬不要用力過猛，否則易導致足跟疼痛。

如果導致疼痛，不用擔心，休息幾天，用熱水泡泡腳，很快就沒事了。

科學踮腳尖核心要點

1. 踮腳尖的好處

預防下肢靜脈血栓、強健肌肉、輔助預防心血管疾病、輔助控血糖、輔助預防骨質疏鬆、有助於緩解腰膝疼痛。

2. 方法

站着踮腳：2～3秒完成1次完整動作，每次練習1～5分鐘，每日練習2～3次。

坐着踮腳：6秒完成1次完整動作，10～15次為1組，每小時練2組。

躺着勾腳：2～3秒完成1次完整動作，20～30次為1組，每天練2～3組。

3. 注意事項

運動後記得按揉小腿、特殊人群要注意、運動要循序漸進。

