腰痛原因源於不良習慣？醫生教4大舒緩關鍵　多休息原來不一定對

台灣有8成人一生中會腰痛，醫師指出，多半與姿勢不良、缺乏運動、睡姿不當及生活習慣有關。掌握4大關鍵，就能有效減少腰痛發作，遠離痠痛困擾。



你有沒有這種經驗：才坐在電腦前一整天，晚上站起來時腰就隱隱作痛；或一覺醒來，腰部像被壓了一整晚。別以為只是小問題，根據臨床觀察，全台大約有八成人，一生中都會碰上腰痛，而且不再只是中老年人的專利，愈來愈多年輕族群也被列入腰痛一族。台灣亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓表示，多數腰痛並非突發傷害，而是長期生活習慣累積出來的結果，真正的「兇手」其實藏在日常。

腰痛4大迷思

1. 姿勢不良害的？「坐歪、站歪」其實比你想的更傷腰

腰痛最常見的來源，其實不是劇烈運動或意外，而是日常小習慣。長時間駝背、站立時偏向一邊、翹二郎腿、低頭滑手機，這些看似無害的姿勢，都會讓腰部肌群長期承受壓力。

陳鈺泓指出，身體就像一座橋樑，重心一旦不平均，結構受壓的時間拉長，腰部自然吃不消。想減少壓力，不一定要大改生活方式，只要從姿勢調整開始：

坐的時候背部挺直、雙腳平放地面；

站立時放鬆肩膀，雙腳平均分配重量，別再讓單腳撐全場。



2. 腰痛要多休息？活動才是腰的止痛藥

很多人一腰痛就選擇少動、多休息。陳鈺泓指出，許多人的腰痛其實與長期缺乏運動有關。肌肉一旦僵硬、支撐力不足，就容易讓腰椎承受過大的壓力，進而出現痠痛。

他建議：

每天安排5到10分鐘進行伸展或輕運動，就能有效緩解不適。像瑜伽的「嬰兒式」與「貓牛式」能放鬆緊繃的肌群，簡單的核心訓練則能強化腹肌與背肌，幫助穩定脊椎、減少疼痛。



他也提醒，運動不在時間長短，而在方式正確。動作要循序漸進、角度不宜過猛，也不必一次做太多，以免拉扯造成二度傷害。短時間、規律練習，比偶爾一次高強度更能真正改善腰痛。

3. 睡覺姿勢不對真的會腰痛嗎？醫師解答

有些人白天腰還好好的，一早起床反而腰痛加劇。陳鈺泓說，這通常跟不良睡姿有關。當脊椎整夜處於不自然角度，腰部承受壓力比白天還大。

改善方式其實不難：

側睡時可在膝蓋間夾一顆枕頭，仰睡時則在膝蓋下墊枕頭，讓脊椎維持自然對齊。

同時，床墊的支撐度也很關鍵，太硬或太軟都不理想，「剛剛好」的彈性才能讓腰真正休息。



4. 腰痛是不是搬重物害的？小習慣才是關鍵

很多人腰痛時會怪罪某次搬重物，但事實上，比起偶爾的用力，長期的小習慣才是真正的壓力來源。

陳鈺泓提醒，想要降低腰痛風險，可以從以下幾點著手：

搬重物時：先蹲下、再用腿部力量抱起，避免直接彎腰硬扛。

久坐工作時：每30分鐘起身活動一下，讓腰部有喘息空間。

鞋子選擇上：以穩定、舒適為主，避免高跟鞋或不合腳鞋款。

日常動作中：注意重心是否平均，避免長時間讓腰單邊出力。



這些不起眼的生活細節，其實就是腰痛反覆發作的癥結點之一。

