行路呈內八字恐是關節炎　醫生：走路有5個表現恐是血管堵塞警訊

每天走路，大家都習以為常，很少有人真正「觀察」過自己走路的姿態。如果你在生活中仔細觀察就會發現，我們的走路姿勢，其實是身體健康的「隱形鏡子」。



每一步怎麼邁腿、怎麼落腳、步態如何，其實都在悄悄「透露」着血管、神經、骨骼的健康狀況。比如同樣的距離，以前走起來輕輕鬆鬆，現在卻覺得走完腿好累；明明路面平坦，卻總是莫名其妙左腳絆右腳……別大意！這些「小異常」，很可能是身體發出的「疾病信號」。

這5種走路姿勢，可能在提示你「血管堵了」

武漢亞洲心臟病醫院急診科副主任醫師李蓓2026年在健康時報刊文提醒，日常步態就是一份動態「心電圖」，一些看似不起眼的走路姿勢異常，很可能是血管堵塞發出的預警信號。①

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1. 一條腿拖着走，容易搖晃摔跤

走路時，總感覺一側腿部使不上勁，像灌了鉛一樣沉重。邁步時還容易搖晃，甚至摔跤，休息幾分鐘症狀能暫時緩解。這種表現可能是腦血管堵塞的前兆，也可能是下肢動脈狹窄導致。前者會影響身體對單側肢體的控制能力，後者則會導致腿部肌肉供血不足，進而引發無力感。兩種情況都需要引起重視，建議儘早就醫排查原因。

2. 走路腿腳發軟，像踩在棉花上

通常表現為單腳或雙腳無力、發軟、踩不實，感覺像踩在棉花上一樣，有時還會伴隨麻木或身體失衡。此類症狀多與神經功能異常、血液循環障礙或肌肉系統問題有關。當血液無法正常輸送到腿腳部位時，往往會引發發涼、麻木等不適；神經組織也可能因缺血而出現感覺減退、運動費力等情況，導致走路時腳底發麻，步態不穩。

3. 走路膝蓋交叉，容易踩到腳背

走路時，兩條大腿會不自覺地夾緊，膝蓋內側也經常相互摩擦碰撞。邁步過程中，一隻腳很容易踩到另一隻腳的腳背，雙腿呈現出交叉的姿勢，整體步態看起來像是「剪刀」一樣，走路時常因此絆腳。這種異常步態多見於腦血管疾病（如腦梗、腦出血）患者，也可能出現在脊髓損傷或遺傳性痙攣性截癱人群中。

4. 走路速度不快，出現氣短心慌

走路時，心臟需要泵出更多血液來滿足肌肉運動所需的氧氣。如果給心臟供血的冠狀動脈存在嚴重狹窄，就可能導致心肌缺血，從而出現胸悶、胸痛、氣短等症狀。如果走路速度並不快，卻頻繁感到呼吸急促、心慌，甚至伴有頭暈、眼前發黑等情況，可能提示存在冠心病、心功能不全或腦血管供血不足等問題，要引起重視。

5. 走路難走直線，跟喝醉酒一樣

醉酒步態的學名是「共濟失調步態」，表現為走路時無法走直線，身體左右搖晃、呈蛇形前進，與醉酒後的步態相似。如果在沒有飲酒的情況下，突然出現這種步態，需要高度警惕腦出血、腦梗死等疾病導致的小腦損害，應立即就醫檢查。

出現這5個情況，可能是疾病的「報警信號」

1. 走1000米都費勁——小心發生骨折

北京大學人民醫院創傷骨科主任醫師徐海林2024年在CCTV生活圈刊文指出，對於日常生活中走1000米都費勁的人來說，可能骨折風險高於普通人群。

骨質疏鬆症的症狀之一就是腰痠腿疼，走路時容易感到不適，並且摔倒後容易骨折。此外，如果膝關節出現了老年性關節炎或外傷性關節炎，可能會出現疼痛，導致不能長時間走路。長此以往，當肌肉承不住肢體的重量，走路時摔倒的風險就會增高。②

2. 走路像企鵝一樣搖擺——警惕帕金森

深圳大學附屬華南醫院神經外科主任醫師陶蔚2025年在醫院微信公眾號刊文表示，帕金森病患者在早期常常會出現「彎腰駝背、企鵝步態」等表現。坐着或走路時，駝背會特別明顯，但平躺時背部卻能恢復平直。行走時，一隻腳彷彿「粘在了地上」，難以抬高，鞋底的磨損程度也比另一隻嚴重得多。同時，走路時擺臂動作減少，甚至完全消失。

患者的步態往往呈現出「小碎步」的特徵，越走越快，身體前傾、難以控制，總有一種剎不住車的感覺。如果在行走時被後面的人突然叫住，極易因重心不穩而摔倒，轉身時也需要「緩衝幾步」才能完成。如果發現家人出現上述類似症狀，應儘快前往設有帕金森病專科門診的醫院就診，以便早期診斷和干預。

3. 走路膝蓋常發軟——可能是髕骨軟化

廣東省深圳市兒童醫院骨科副主任醫師王建勝2025年在騰訊醫典微信公眾號刊文介紹，走路時經常出現「打軟腿」現象，可能是髕骨軟化症所致。髕骨軟化症是指髕骨下方的軟骨發生了退變、軟化，從而引發膝關節疼痛、行走時腿部無力等症狀。隨着病情進展，患者可能出現單腿站立困難、跛行等表現，嚴重時甚至會發展為髕股關節病，進一步影響膝關節功能。④

4. 走路腳像被磁鐵吸住——警惕腦積水

上海市第四人民醫院神經外科副主任醫師邱光庭2021年在醫院微信公眾號刊文指出，腦積水的一個典型表現是出現「磁性步態」。如果發現走路速度變慢，步伐加快時腳抬不起來，總是拖在地上行走，就像腳底被磁鐵吸住一樣，需要引起重視，及時到神經外科就診，排查是否存在相關疾病。⑤

5. 走路呈內八字——可能是骨關節炎

浙江大學醫學院附屬第一醫院全科醫學科主任醫師任菁菁2025年於科室微信公眾號刊文提醒，骨關節炎會導致關節壓力分佈異常，從而加速軟骨磨損和關節退化，久而久之可能形成O型腿（內八）或X型腿（外八），並引發步態異常。如果老年人在走路時經常出現膝蓋明顯向內或向外偏移，並伴有膝部痠痛、上下樓梯困難等情況，需警惕可能存在的關節退行性病變。⑥

寫在最後：走路姿勢，從來不是小事。而是身體用最樸素的方式，向你發出的健康「信號」。從今天起，不妨花一分鐘觀察一下自己或家人的步態。如果出現上面這些異常，早檢查、早放心，早干預、早健康。



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本文綜合自：

①2026-03-10健康時報《走路異常，心臟亮紅燈》

②2024-04-13CCTV生活圈《血管堵沒堵？走兩步！出現這6個信號就要當心》

③2025-04-09深圳大學華南醫院《華南公益|抖抖抖！僵僵僵！快來這裏「硬控」你一整天》

④2025-02-13騰訊醫典《走路時突然「腿一軟」，不一定是缺鈣！小心是這個病！》

⑤2021-06-24上海市第四人民醫院《認知功能下降、步履蹣跚和尿失禁——警惕正常壓力腦積水》

⑥2025-06-10浙大一院全科醫療科《浙一全科·科普｜老人姿勢透露疾病》



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