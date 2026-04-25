經常腰酸背痛？中醫教拍打「委中穴」可快速緩解　用空掌更有效

腰痠背痛是現代人最常見的毛病之一，據統計有8成以上的人曾經有過腰痠背痛的經驗，而發生的原因，大部分是因日常生活姿勢的不當或是老化骨刺所引起。中醫師表示，姿勢不良造成的腰痠背痛，大家只要拍打「委中穴」就可以緩解症狀。



台灣花蓮慈濟醫院中醫部醫師張簡媜鶧表示，以人體經絡運行方面來看，委中穴落在人體足太陽膀胱經上，而足太陽膀胱經會走到人體分布在背部、腰部的穴位，所以，臨床上常常會特別用委中穴來做腰背方面的疼痛治療。

委中穴位於哪裡？

在十總穴中對於委中穴的敘述是「腰背委中求」，顧名思義，代表委中穴就是治療腰酸背痛的特效穴。張簡媜鶧表示，從字面上來看，委中穴的委有委頓、委屈的意思，意思是突然擊打此穴，會使人下肢委頓立即跪倒；中則是說委中穴位於膝蓋後方，膝膕窩正中。

委中穴又名血郄（音同「隙」），意思是血液深集處，人體氣血集匯通過的地方，所以，中醫臨床治療也會應用委中穴治療深層的氣血瘀滯，甚至是放血治療。張簡媜鶧強調，放血需要高度醫療專業，大家千萬不要在家嘗試，避免造成生命健康的危險。

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五臟邪氣藏於人體8部位

但大家可以透過拍打委中穴調養身體，張簡媜鶧分享《黃帝內經》裡，記載一篇有關委中穴的養生功法－拍打八虛。所謂的八虛就是指人體八個虛弱的地方，也是五臟邪氣常常藏匿的地方，分別是人體兩側的肘、腋、髀（腹股溝）以及膕（膝膕/委中）等8個部位。

張簡媜鶧表示，《黃帝內經》的「靈樞．邪客篇」記載，人有八虛以候五藏。八虛分別對應著人體五臟的邪氣藏匿處，如果心肺有邪氣的話，常會在手肘內側有瘀阻；肝的邪氣則是對應在兩腋；脾的邪氣會藏在腹股溝；而腎有邪氣則會反應在委中穴位於的膝膕窩。

用空掌拍打「八虛」排身體毒素

拍打八虛的時候要用「虛掌」的手法，就是四根手指併攏微彎，好像掌心中有個淺淺的碗，力度上只需要輕輕地拍打，有時候拍一拍就會出現類似刮痧的小紅點，之後建議再喝點溫水促進身體血液流通代謝。張簡媜鶧提醒，不是每次都會出現紅點，只要感覺到拍打處微微發熱即可。

此外，拍打八虛的時候，可以從上往下輕輕拍打，張簡媜鶧表示，早上拍打八虛的效果最好，因為這樣可以藉著整天的活動及飲水，排除掉體內的代謝廢物。值得注意的是，飯前跟飯後一小時，不適合進行拍打動作。如果刺激某個穴道對身體有不適反應的話，請到合格的醫療院所，找尋中醫師的幫助。

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