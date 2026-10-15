30歲女日食「稀飯+魚」膽固醇爆表　醫生揭極端節食習慣危及生命

一名30多歲女性因膽固醇異常就醫，檢查數據令人震驚。



台灣新光醫院心臟內科醫師洪惠風分享這起案例指出，患者總膽固醇高達400多mg/dL（正常值應在200 mg/dL以下），低密度脂蛋白膽固醇（壞膽固醇）更飆至276 mg/dL（正常值應在130 mg/dL以下），卻是源於極端節食習慣，而非遺傳因素，確診為「飢餓高膽固醇血症」，醫師強調此症嚴重時會危及生命。

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患者的身體狀況呈現多項異常徵象。洪惠風在Facebook發文指出，該女性BMI僅17屬於相當瘦弱，但三酸甘油酯及高密度脂蛋白膽固醇卻呈正常，也未出現蛋白尿，足以排除腎病症候群等相關疾病。令人注意的是，她的收縮壓僅70多毫米汞柱、心跳每分鐘只有30至40下，且月經已停止4至5年。

醫師初步懷疑是否為家族性高膽固醇血症，但進一步檢查發現患者的阿基里斯腱相當薄弱。洪惠風解釋，膽固醇通常會累積在阿基里斯腱，家族性高膽固醇血症患者的阿基里斯腱往往較厚，因此可排除遺傳因素。

由於無法確定病因，洪惠風將患者轉往內分泌科進一步檢查。 內分泌科的檢查揭露了令人驚訝的真相。醫師發現患者每天的熱量攝取竟然只有500多大卡，飲食內容極為單調，僅限於魚和稀飯。

洪惠風表示，長期熱量攝取不足會導致一連串生理問題，包括心跳過慢、低血壓、月經停止等症狀，同時也會造成營養不良導致白蛋白降低而引發水腫。

膽固醇飆升的機制在於代謝障礙。洪惠風進一步解釋，熱量不足會影響肝臟對壞膽固醇的代謝能力，加上低T3（三碘甲狀腺素偏低）的情況，導致血中膽固醇無法有效代謝而爆表。他特別提醒，這類患者在治療時必須格外謹慎，若突然大量進食很可能導致猝死，因此必須循序漸進地增加熱量攝取。

患者在遵循醫囑後病情出現明顯改善。洪惠風指出，該女性在逐步增加熱量攝取後的3週內，壞膽固醇已下降100 mg/dL，血壓及心跳也恢復至正常水平，顯示改善飲食習慣對於治療此症的重要性。

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