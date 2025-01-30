降膽固醇｜飲食清淡膽固醇只降20%？4原則吃魚油不可與2藥物同服

拿到健檢報告看到膽固醇「紅字」時，許多民眾不免疑惑：「明明飲食很清淡，為何低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）還是很高？吃素可以降膽固醇嗎？吃魚油或紅麴等保健食品有效嗎？台灣台北榮總新藥臨床試驗中心主任江晨恩全面解析。



為何無法透過飲食調整降膽固醇？在心臟醫學領域專研40年的江晨恩表示，膽固醇80%來自身體製造，20%來自飲食攝取。雖說植物的膽固醇含量不高，但想靠飲食或吃素降低膽固醇是不可能的。

關文章：健康飲食｜如何快速降低膽固醇？柑橘類水果燕麥5種食物有效降低👇👇👇

+ 16

飲食清淡膽固醇只能降20%

江晨恩進一步解釋，絕大多數的素食並非低脂、低糖，即使不吃紅肉、內臟、海鮮、蛋，頂多只能降20%。也就是說，飲食對高膽固醇患者來說，很難降到標準值。

有些醫師會要求患者進行低鹽飲食降膽固醇，對此江晨恩認為，低鹽不錯但不能完全無鹽。因為人類在演化歷程裡，未必能從自然界攝取到鹽，所以在演化過程中，腎臟一遇到鹽分就會完全吸收讓身體機能使用。

低鈉或無鹽降膽固醇？醫：反而造成低血鈉

腎小管吸收鈉離子時會跟著吸收水分，水分一多，同樣的管腔水分增加，血壓就會變高。然而，不吃鹽就無鈉，江晨恩說，無鈉很危險，會造成低血鈉，導致腦部水腫進而昏迷。

他分享了一個臨床案例，台灣一名患者雖未使用利尿劑，卻出現低鈉症狀。經詳細詢問後發現，患者平時完全不攝取鹽分。針對此情況，他建議患者每日適量攝取5克鹽。隨後，患者的疲倦感逐漸消失，整個人恢復精神，狀態大為改善。

相關文章：【健康飲食】4種有膽固醇也能吃的肉類 烹調禽肉前要做一個步驟👇👇👇

+ 10

紅麴降膽固醇的效益不及血脂藥

此外，很多人想透過吃魚油或紅麴降膽固醇，保健食品真的有效嗎？江晨恩以紅麴為例，它含有20幾種成分，其中主要是莫那可林（Monacolin）可以降膽固醇，但效果遠不如藥物，最多只能降20%，而降血脂藥一次可降50%。

值得注意的是，有些民眾覺得紅麴效果不強，搭配降血脂藥一起服用。江晨恩直言，這完全是錯誤的想法，降血脂藥絕不能跟紅麴一起服用，會使毒性增強，容易出現橫紋肌溶解症。

相關文章：銀髮健康｜每日一次的藥該早或晚服用？血壓、哮喘5種藥各有不同

+ 10

吃魚油降膽固醇掌握4原則

另一個保健食魚油是否可減少膽固醇，研究發現魚油確實有護心效果，但若要降低LDL-C，應掌握以下4大原則：

- 原則1：最好選純EPA的魚油

- 原則2：劑量必須高一點，目前證據顯，每天至少服用1800毫克，而每天4000毫克效果可能更好。

- 原則3：本來就有陣發性心房顫動者，不論吃EPA或DHA，務必嚴密注意心房顫動是否有復發現象。

- 原則4：已經在服用抗血小板或抗凝血藥物者，服用EPA時一定要謹慎，小心防範出血風險。



延伸閱讀：

糖尿病提升心肌梗塞機率20% 預防的關鍵是控制血壓

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

