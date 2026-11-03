香港耳｜女子耳道長滿黑點如蟻爬　醫揭是共用耳機導致黴菌感染

台灣耳鼻喉科醫師吳昭寬近日分享臨床案例，一名20歲女性因右耳持續搔癢就醫，檢查時發現耳道內布滿黑色顆粒物，患者形容彷彿有螞蟻在耳內爬行。經內視鏡檢查確認，這些黑色物質實為黴菌感染，患者同時伴有念珠菌增生，耳道因發炎出現黏液分泌，並明顯紅腫，最終確診為耳黴菌症，俗稱香港耳。

吳昭寬隨即採用抗黴菌藥物及滴耳劑為患者進行治療。未料，短短數天內，該患者的兩名同事也先後因右耳不適前來就診，經檢查後同樣發現耳道內長滿黴菌。

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接連出現的相似病例令吳昭寬感到異常，他進一步詢問患者工作環境，才得知三人在餐廳工作期間都需要配戴耳麥。經過深入了解，吳昭寬發現感染源頭指向共用的耳麥設備。

這三名員工在工作中需要在餐廳內外場走動並參與各項活動，容易大量出汗。耳麥長時間配戴在耳道上，加上工作環境潮濕悶熱，使得耳道持續處於高溫高濕狀態，為黴菌的滋生提供了理想的生長環境。

若耳麥未定期清潔或充分乾燥，這種潮濕悶熱的密閉空間便會成為黴菌培養皿。針對耳機清潔與保養，吳昭寬提出具體建議。他指出，若耳機附有可替換的耳套，應避免多人共用同一套耳套，並應定期清潔耳機及耳套，確保充分乾燥後再使用。

他特別提醒，許多人使用完藍牙耳機後，習慣直接將其放回充電盒並立即蓋上，這種做法在密閉環境中容易導致潮濕，進而變成黴菌滋生的溫床。因此，使用者應養成讓耳機充分乾燥後再收納的習慣，以預防黴菌感染。

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