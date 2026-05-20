外耳道癌｜頻繁挖耳刺激黏膜組織！醫生：反覆受損增加癌變風險
撰文：中天新聞網
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頻繁挖耳朵的習慣看似無害，實則暗藏健康風險。台灣耳鼻喉科醫師張益豪指出，這種行為在機制上與長期嚼檳榔相似，都會反覆刺激與破壞黏膜組織，在不斷受傷與修復的循環中，大幅提高病變的可能性。
中國內地曾有一名50多歲男子因挖耳朵習慣成癮，每日必掏，若一天不掏便感到渾身不適，這個習慣持續近10年之久。某日其左耳突然出現疼痛並流膿，就醫檢查後才驚覺已罹患外耳道癌。根據中新網的報導，該名患者平時習慣使用挖耳勺進行掏耳，最終導致了嚴重的惡性腫瘤。
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張益豪醫師在《祝你健康》節目中進一步解釋，每日挖耳等同於每日破壞耳道組織。口腔黏膜在檳榔的反覆刺激下會經歷破壞與新生的循環，最終產生癌變；耳道黏膜的情況亦然。雖然這類案例屬於少數情況，但確實有可能演變為外耳道的鱗狀上皮腫瘤。流膿、疼痛、腫脹、聽力下降、耳鳴及眩暈等症狀，都應視為身體發出的警訊。
除了癌變風險外，頻繁掏耳還可能導致耳道結構性損傷。張益豪表示，偶爾清潔耳朵基本上不會造成問題，但過度頻繁的挖耳行為反而會將耳垢、上皮細胞及角質層堆積物不斷推向深處，最終形成堵塞，進而壓迫外耳道骨頭，引發不適或傷害。
醫師並分享了臨床上遇見的案例。一對老年夫妻中，丈夫習慣幫妻子清潔耳朵，某次發現耳道內有白色發亮物體，誤認為是耳垢便直接清除，結果不慎將耳膜戳破。修復期間長達近3個月，患者幾乎處於耳聾狀態。張益豪特別警告，若傷及耳膜後方的三小聽骨，將造成不可逆的聽力損傷，後果極為嚴重，必須引起重視。
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