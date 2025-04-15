長期帶降噪耳機影響聽覺處理能力？醫教遵循6060法則保護聽力健康

現代人幾乎每天都會用耳機聽音樂，尤其愛用降噪耳機，但這可能對耳朵造成長期負擔。



英國專家警告，降噪耳機可能影響大腦的聽覺處理能力，長期下來影響聽覺發展，所以合理使用耳機，控制音量和使用時間，才有助於減緩聽力受損速度。

▼長期戴耳機或致聽覺永久受損？（按圖看清👇👇👇）

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降噪耳機過於方便 11億年輕人聽力受損風險大幅提升

藍牙耳機日益普及，降噪技術不斷提升，讓民眾在追劇聽音樂時，品質更佳，但不當使用，聽力受損年齡確實在下修。世界衛生組織統計，全球有超過一半的年輕人，推估高達11億，沒有妥善使用耳機或控制聆聽環境，使得聽力受損風險大幅提升。

英國國民保健署聽力專家表示，近來短短數個月內，抱怨聽力問題就診的年輕人明顯增加，但檢查結果耳朵沒有異常，真正問題出在大腦難以分辨聲音，無法有效處理聽覺訊息，特別是在有背景音樂或噪音的環境下。

降噪耳機使用太久 大腦喪失自動降噪功能

台灣振興醫院耳鼻喉科部聽覺主任力博宏表示，當人長久在降噪耳機所設定的聆聽環境之下，它把所有的噪音都過濾，大腦就趕到怠惰，失去自動降噪的需求，若想保持大腦的降噪能力，民眾不妨嘗試安靜下來，就會發現周遭其實有很多本來不會注意到的噪音。

耳朵劇烈疼痛5大健康問題（按圖👇👇👇）

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「入耳式耳機」更傷聽力

力博宏也指出，聯合國一直在呼籲重視青少年聽力的問題，因為現代人的個人聆聽設備實在太方便，很多學生在上下學、同學的階段就會戴上耳機來聽，不管是學習英文或是聽音樂，長久下來對人體的影響都很大。

台灣新光醫院耳鼻喉頭頸外科主治醫師邱昱勳表示，降噪耳機在設計時，是將使用者周圍的噪音降低，因此耳機音量不用開太大，也就不會對耳朵造成傷害。可是實際上，因為它的音質體驗比較好，會讓人戴太久，尤其經常使用「入耳式耳機」，容易造成聲波無法溢出，長久以來對耳朵的傷害反而會更大。

為什麼會引發耳鳴？該如何分輕重程度呢？（按圖👇👇👇）

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使用耳罩式耳機更護耳 遵循「6060法則」保聽力

任何耳機都不應該長時間使用，若民眾要聽音樂，耳罩式耳機比起入耳式耳機，更能保護耳朵，使用時間和音量也要遵循「6060」法則。邱昱勳說明，所謂的「6060」法則是指，聽耳機的音量最大為60，不要太大聲，且每聽60分鐘，就休息10至15分鐘，經由適度的休息與音量，來保障耳朵的聽力安全。

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