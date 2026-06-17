耳悶｜男子長期耳悶竟是耳膜周圍長滿「蘑菇」 醫揭霉菌感染成因
撰文：聯合新聞網
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台灣弘育聯合診所在Facebook分享一則耳鼻喉科臨床案例，一名中年男性因耳朵曾接受手術，長期感到耳悶不適，持續數月後前往就診，希望釐清原因。
林福民醫師接手後，使用耳內視鏡進行檢查後發現，患者過去手術的位置，耳膜周圍出現一大圈霉菌生長情況，也就是耳部組織出現發霉現象。
經過清除霉菌處理後，患者耳悶不適的症狀隨即獲得改善，顯示感染與不適之間具有直接關聯性，並在治療後獲得緩解。
台灣弘育聯合診所說明，台灣環境較為潮濕，耳朵本身也可能成為霉菌容易生長的環境，特別是在外耳感染情況下，可能進一步影響耳膜區域。
臨床上，外耳霉菌感染有時會延伸至耳膜，且處理上相對較為困難，需要較高技術進行清除與治療，因此通常建議由耳鼻喉專科醫師進行檢查與處理。
提醒大家，若出現長期耳悶不適且未改善的情況，醫師建議應及早就醫檢查，以確認是否存在感染或其他耳部問題，避免症狀持續惡化。
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