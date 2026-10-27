便秘狂食菜恐令便便硬如水泥？醫生揭通便3招：補水加好油是關鍵

不少人遇上排便不順，第一反應就是「吃多點菜」。於是午餐叫盤全走白灼菜，晚餐再炒一大盤西蘭花，以為多吃纖維就能暢通無阻。誰料幾天下來，去廁所依然困難重重，肚子反而先脹成小鼓，甚至隱隱作痛。

如果你也有過類似經歷，問題很可能不是青菜吃得不夠，而是方法用錯了！



台灣新光醫院胃腸肝膽科主治醫生張璨璿近日在社交平台Threads分享，臨床上常遇到這類為了通便而猛塞蔬菜的個案。

他形容，膳食纖維的特質就像海綿，本來是用來抓緊水分、讓大便保持鬆軟的；但如果身體裡根本沒有補充足夠水分，這些乾澀的纖維積在腸道裡，「其實就跟水泥塊沒兩樣」，只會越塞越死，肚子自然脹得難受。

想讓腸道真正「暢通」，單靠狂啃生菜或白灼菜往往適得其反。張醫生提醒，排便要順利，關鍵在於以下幾件事：

1. 水分要跟著纖維一起補



纖維吸水才會膨脹變軟。日常蔬菜吃多了，白天的飲水量也要跟著提高，而且記得要分次慢慢飲用，而不是臨睡前猛灌一大杯。

2. 「油」才是順暢推手



很多人減肥或求健康，吃青菜習慣「全水煮、完全不沾油」，這反而是排便大忌。腸道就像滑梯，需要適量油脂發揮潤滑作用。平時白灼青菜不妨拌一小匙橄欖油，或者每天吃一小撮堅果，適度攝取健康油脂，糞便才更容易被推動。

3. 多挑「滑黏」的水溶性纖維



蔬菜也分種類，粗纖維吃太多、腸胃動得慢的人，不妨轉攻水溶性纖維。像是黑木耳、秋葵、海帶、燕麥等，質地帶點滑溜黏稠的食物，保水能力極佳，堪稱幫糞便保濕的「神隊友」，能讓排洩物維持濕潤鬆軟，更容易排出。

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除了吃對食物，日常許多姿勢與生活細節，也是腸道會否「大塞車」的關鍵。如果飲食調整後依然卡關，不妨參考以下幾項生活建議：

1. 腳下墊張「小矮凳」（重現35度黃金排便角）



現代人習慣坐式馬桶，但一般坐姿會令盆底的「恥骨直腸肌」拉緊直腸，使排便通道受阻。建議如廁時，可在腳下放置一張約10至15厘米（公分）高的小板凳，讓雙膝稍微高於髖關節，身體微向前傾。這個姿勢能模擬天然蹲姿，讓骨盆底肌肉徹底放鬆，直腸變直，糞便便能自然滑出，毋須過分用力。

2. 把握晨早黃金便意，放下手機別久坐



衞生署建議建立規律的排便生理時鐘。每天早晨起床或用過早餐後，腸胃會出現自然的「胃結腸反射」，此時腸道蠕動最旺盛，一察覺便意切勿強忍拖延。同時，如廁時應盡量放下手機，如廁時間最好控制在10分鐘以內，避免骨盆底長時間受壓充血，徒增痔瘡風險。

3. 每日適度活動，告別「懶惰腸」



腸道蠕動力與身體活動息息相關。衞生署提醒，缺乏運動也是引致便秘的常見主因。每日維持20至30分鐘的快步走或伸展，能溫和帶動核心肌群收縮，刺激腸胃蠕動；睡前亦可嘗試以肚臍為中心、順時針方向輕按腹部，幫助積存的氣體與宿便往前推進。

吃對膳食纖維、補夠水和油，再配合良好的排便姿勢，大部份人的腸胃困擾都能大幅紓緩。不過張璨璿醫生也特別叮囑，若排便困難已經持續一段時間，甚至伴隨劇烈腹痛、便血或不明原因體重下降，便不要只顧著自己加菜、加水硬撐，及早找腸胃科醫生做詳細檢查才是最穩妥的做法。

中醫角度下，調理腸道的方法👇👇👇

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