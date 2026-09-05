腸道健康｜消化不良/便秘是功能衰退警號　中醫揭5錯誤+6調理方法

隨著年齡增長，人的腸胃功能會逐漸衰退，出現消化不良、胃食道逆流、便秘等問題。有言「腸胃好，人不老」！顧好腸胃能減少毒素累積、降低身體發炎，是維持青春與健康的根本。



台灣Dr.Nice(雙連)新悅中醫診所主治醫師李崇銘中醫師表示，中醫強調「脾胃為後天之本，氣血生化之源」，因此，養護腸胃是老人健康的核心。他特別就中醫的預防與調理思路，提供大家保養的方法。

調理腸胃6方法（01製圖）

中醫角度下，調理腸道的方法👇👇👇

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中醫角度看腸胃問題

李崇銘指出，中醫認為「脾胃為中焦」，負責食物的消化與營養吸收，若脾胃失調，會影響氣血生成。人體就像有靈魂的機器人，沒有好的潤滑油、機油等等高級材料自我生成，身體就無法好好運作，進而影響全身健康。

如果脾升胃降，若升降失常，胃無法好好收納、降氣，容易造成食積、腹脹、胃食道逆流等消化不良症狀。因此，中醫會透過辨證論治，根據不同體質與症狀，分為脾胃虛弱、濕熱內蘊、肝氣鬱結等類型，採取不同調理方法。

預防與調理腸胃的方法

1. 飲食調養

在大病之餘，少吃生冷、油炸、辛辣食物；避免暴飲暴食，適合溫熱清淡飲食，如粥、蒸煮食物。

2. 健脾益胃

常用藥材包括黨參、白朮、茯苓、山藥，可煮成健脾粥或藥膳，幫助脾胃通暢、增加腸胃生成氣血的功能。

3. 調理腸道

用山楂、麥芽、神麴助消化；陳皮理氣，適合飯後茶飲或入菜。

4. 情志調養

避免長期壓力，保持心情舒暢，多做太極、氣功、飯後散步等，放鬆緊繃壓力。

5. 穴位保健

足三里穴、中脘穴、關元穴可按摩或艾灸，每日簡單按壓5〜10分鐘。

6. 作息規律

早睡早起，避免熬夜，也可以穩定腸胃蠕動，促進消化。

李崇銘提醒，若是有長期便祕或胃痛問題，不可僅依靠通便藥物，需辨證調理。提醒濕熱體質，如果若常吃冰品或油膩食物，易加重腸胃負擔；虛寒體質則避免過度食用冷飲、生菜沙拉，以免損傷脾胃陽氣。

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老人腸胃常見5個NG行為

中醫認為「脾胃為後天之本」，老人腸胃問題的預防重點在於「飲食清淡、健脾益胃、調暢氣機、保持情志平和」。這樣不僅能改善消化功能，也能延緩衰老、提升生活品質。他特別提出老人腸胃問題常見的五種NG行為。

1. 暴飲暴食

老人腸胃蠕動慢，過量飲食易造成食積、腹脹、反酸、上逆。李崇銘強調，若損傷脾胃運化，氣機阻滯，將導致「食積」、「積滯」。

2. 過度依賴通便藥

長期使用瀉藥會使腸道功能更弱，形成惡性循環，一旦停藥，便秘症狀更加重！中醫強調「通因不通」，應健脾益氣、潤腸通便。

3. 愛吃生冷食物

冰品、冷飲、生菜沙拉會損傷脾胃陽氣，使消化功能下降。李崇銘說，容易形成「脾胃虛寒」，出現腹瀉、軟便、食慾差。

4. 久坐少動

缺乏運動使腸胃蠕動減慢，增加便秘與消化不良。中醫認為「動則生陽」，運動可助氣血流通、促進腸胃功能

5. 忽視小毛病

常把胃酸、便秘當作老毛病，不及時調理。李崇銘提醒，中醫強調「未病先防」，小病不治易演變成大病。

李崇銘建議，飲食應清淡、定時定量，避免過飽或過餓；多吃溫熱食物，如山藥粥、紅棗湯，健脾益胃；適度運動，打太極、散步、腹部按摩，促進腸胃蠕動；保持心情舒暢，避免憂思傷脾；定期檢查，不要忽視持續性的腸胃不適。

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