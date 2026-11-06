食蜆補血兼減肥？鐵質高西冷牛扒3倍！一文拆解沙白蜆功效禁忌

無論是秋冬打邊爐，還是到大牌檔品嚐海鮮小炒，沙白等蜆類海產一直深受港人喜愛。近年不少注重健康及修身的人士，更將蜆肉視為減肥恩物兼補血佳品，有指其鐵質含量甚至比西冷牛扒高出3倍！究竟食蜆是否真的百利而無一害？本文為你一文拆解沙白蜆的營養功效與食用禁忌。



沙白蜆三大健康功效：補血、增肌、低脂

鐵質豐富：補血抗疲勞

不少人以為補鐵一定要食紅肉，但其實貝類海產的鐵質同樣驚人。若以純肉熟重計算，每100克熟蜆肉鐵質含量約為10至28毫克，對比西冷牛扒（每100克約含2至3毫克）高出3至5倍以上。充足的鐵質有助製造紅血球，預防缺鐵性貧血，改善手腳冰冷及容易疲勞等問題，對行經期的女士尤其有益。

減肥恩物：高蛋白質兼低卡路里

對於正在減肥或進行體重管理的港人來說，蜆肉絕對是優質的蛋白質來源。蜆肉水分高、脂肪含量極低，每100克蜆肉僅含約80至90千卡路里，卻能提供十多克優質蛋白質。高蛋白質有助增加飽足感及維持肌肉量，在減脂期間進食，能避免攝取過多額外熱量。

富含維他命B12及微量元素

蜆肉同時蘊含豐富的維他命B12、鋅及奧米加-3（Omega-3）脂肪酸，有助維持神經系統健康、增強免疫力及促進新陳代謝。

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沙白蜆零失敗吐沙法：3%黃金鹽水比例

1. 初步清洗：先用清水將蜆殼表面的污垢和泥沙刷洗乾淨，並挑走已經破殼或死掉的蜆。

2. 調配鹽水：準備一個大湯碗或不鏽鋼盆，加入清水。鹽水的黃金比例約為3%鹽度（即是 1 公升清水加入約 30 克粗鹽或餐桌鹽），攪拌至完全溶解，模仿海水的鹹度。

3. 平鋪蜆隻：將洗淨的沙白蜆放入鹽水中。注意水位只需剛好蓋過蜆面即可，太深的水會令蜆隻缺氧死亡。盡量讓蜆隻平鋪，避免重疊，否則上層吐出的沙會被下層吸入。

4. 營造昏暗環境：蜆類在黑暗、安靜的環境下最具安全感，吐沙最活躍。建議在盆面蓋上報紙、黑布或不透光的蓋。

5. 靜置：一般靜置 1 至 2 小時，沙白蜆便會將泥沙吐得一乾二淨。完成後，倒掉污水，再用清水沖洗一至兩次即可備用。

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4類人士慎吃沙白蜆

沙白蜆味道鮮甜且營養價值高，但從西醫營養學及中醫角度來看，並非所有體質都適合食用。以下幾類人士在進食沙白蜆時必須特別小心，部分甚至應該盡量忌食：

痛風及高尿酸患者

蜆、蠔、青口等貝類海產均屬於超高嘌呤（Purine）食物。當人體消化嘌呤後會產生尿酸，若進食過量沙白蜆，會導致體內尿酸水平短時間內急升，極易誘發痛風急性發作，引起關節紅腫劇痛。處於痛風發作期的患者絕對忌食，而平時尿酸偏高者亦應盡量可免則免。

慢性腎病患者

沙白蜆含有豐富的蛋白質、鉀質及磷質。由於慢性腎衰竭或腎功能較弱的人士，無法有效將體內多餘的礦物質及蛋白質代謝物排出體外，進食過量會加重腎臟負擔。這類人士在食用前應先諮詢註冊營養師或主診醫生的意見，嚴格控制進食份量。

對貝類海產敏感人士

海鮮過敏是本港常見的食物敏感之一。對貝殼類海產有過敏病史的人士，進食沙白蜆後可能會出現皮膚出疹、紅腫痕癢、腸胃不適（如嘔吐、腹瀉），嚴重者甚至會導致氣管收縮、呼吸困難及過敏性休克。

脾胃虛寒及容易腹瀉者

從中醫角度而言，蜆肉性質偏寒涼。對於本身體質虛寒、平時容易手腳冰冷、消化不良或經常肚瀉的人士來說，多吃蜆肉容易進一步損傷脾胃陽氣，加劇腹瀉及胃痛症狀。如要進食，建議在烹調時加入薑絲、蒜頭、紫蘇葉或胡椒等辛溫驅寒的食材來中和寒性。

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留意食蜆安全風險

雖然沙白蜆營養豐富，但本港食物安全中心提醒市民，進食雙殼貝類海產時必須注意以下安全風險及禁忌：

必須徹底煮熟以防食物中毒



食安中心指出，蜆類是濾食性動物，容易在體內積聚存在於海水中的病原體（如副溶血性弧菌、沙門氏菌、甲型肝炎病毒及諾如病毒）以及微膠粒。市民在烹煮前，除了要確保蜆隻已徹底吐沙及清洗乾淨外，必須將其加熱至完全煮熟。食安中心建議，烹煮時應加熱至貝殼打開，然後再煮3至5分鐘，切勿進食半生熟（如用滾水略燙）的蜆肉。

小心重金屬及貝類毒素風險



若蜆隻生長於受污染的水域，其內臟容易積聚重金屬（如鎘）及天然貝類毒素。貝類毒素耐熱，一般烹調溫度無法將其破壞。因此，市民應光顧信譽良好及領有牌照的店舖或街市檔販，切勿親自到受污染的泥灘摸蜆食用。進食時，如發現有異味或蜆殼在烹煮後仍未打開，應立即棄掉，並盡量避免食用蜆的內臟。

沙白蜆雖然是低脂、高鐵的減肥補血恩物，但市民在享受這道鮮甜海產時，亦絕對不能掉以輕心。大家除了要認清自身體質，痛風、腎病、海鮮過敏及脾胃虛寒等人士應慎食甚至嚴格戒口外；一般市民在選購及處理時，亦必須光顧可靠牌照商戶，並緊記徹底吐沙、完全煮熟兩大食安原則。