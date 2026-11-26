不少港人注重養生，認為早餐吃得愈清淡愈健康，甚至只以白粥、饅頭果腹。然而，有醫生提醒，若早餐「清淡過頭」，隨時弄巧反拙，導致油脂、蛋白質及多種微量營養素攝取不足，長遠不僅會增加患上膽結石及肌少症的風險，更會令血糖如「過山車」般急升急跌，削弱免疫力。



台灣秀傳醫療體系總院長黃士維醫生曾於社交平台專頁發文指出，坊間流傳不少「早餐要清淡」的養生觀念，但若過度執行，反而會為身體帶來沉重負擔。他特別列出長期早餐過於清淡的4大健康危機，提醒市民多加留意：

1. 油脂攝取不足 易致膽結石

黃士維醫生指出，這是清淡飲食最常被忽略的陷阱。不少人誤以為早餐完全戒油就能減肥、護肝及排毒，但長期缺乏油脂刺激，會令膽囊減少收縮，導致膽汁長期滯留並過度濃縮，大幅增加形成膽結石的風險。由於這類膽汁淤積屬慢性累積，初期不像急性膽囊炎般會出現劇痛，因此極易被忽略。

從消化生理學角度剖析，人體進食脂肪後，十二指腸黏膜才會受到刺激並分泌關鍵的「膽囊收縮素」（Cholecystokinin, 簡稱CCK）。CCK的重要使命是促使膽囊強烈收縮，並指令奧迪氏括約肌（Sphincter of Oddi）鬆弛，將膽囊內積存了一整夜的高濃縮膽汁排入腸道協助消化脂肪。若長期堅持極致無油早餐，膽囊缺乏足夠的CCK訊號驅動收縮，原本呈流動狀態的膽汁便會長時間淤積於膽囊內。隨著水分被膽囊黏膜過度吸收，膽固醇結晶迅速析出並凝聚，最終悄然演變成微小泥沙或堅硬結石，引發慢性膽囊病變。

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2. 蛋白質缺乏 加速肌肉流失

「早餐攝取的蛋白質比其他正餐更為關鍵。」黃醫生解釋，人體經過一夜睡眠未有進食，肌肉蛋白質的分解速度會加快；若早上僅進食白粥配鹹菜等低蛋白食物，蛋白質攝取量將遠低於身體所需。長遠會導致肌肉量逐漸流失，增加罹患肌少症的風險，長者尤其要警惕。

3. 精製澱粉為主 血糖急升急跌

不少人以為只吃白粥、白饅頭便算健康清淡，但黃醫生直言，這類精製澱粉食物會令血糖迅速飆升後又急劇下降，猶如坐「過山車」般劇烈波動。理想的餐後血糖應是緩慢上升並維持平穩，故早餐必須配合適量的蛋白質、健康脂肪及膳食纖維，以延緩醣類吸收。

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4. 缺乏微量營養素 削弱免疫力

長期早餐過於單調清淡，亦容易造成多種營養素失衡，例如缺乏油脂會阻礙脂溶性維他命A、D、E、K的吸收，繼而影響免疫系統功能；維他命B雜不足會損害神經系統健康；缺乏鐵質則容易引致貧血。這類慢性營養不良雖然不像急性中毒般立竿見影，但長遠對健康的影響不容小覷，處於發育期的兒童及孕婦更應加倍注意。

要破解早餐養生迷思，營養學界普遍建議遵循「優質蛋白＋好油脂＋複合碳水」的黃金三角配搭。市民無須重油重鹽，只需在清晨菜單中加入一顆水煮蛋、半杯無糖高纖豆漿，或於沙律及全麥多士上淋上半茶匙特級初榨橄欖油、搭配幾顆核桃或牛油果，即可提供足夠的單元不飽和脂肪酸刺激膽汁排泄。同時，足量的優質蛋白質能即時阻斷晨間肌肉分解代謝，搭配富含膳食纖維的粗糧澱粉，更可大幅減緩葡萄糖吸收速度，維持整上午的精神充沛與血糖平穩。