膽結石可能長時間沒有症狀，直到半夜突然右上腹劇痛，才發現膽囊早已形成結石。經常不吃早餐、三餐時間不固定、愛吃宵夜及高油飲食、極端快速減重，以及長期久坐缺乏運動，都與膽結石形成風險有關，日常應留意飲食與生活習慣。



台灣秀傳醫療體系中區總院長黃士維醫師提醒，經常不吃早餐、空腹時間過長，可能使膽汁長時間滯留在膽囊內；三餐時間不固定，也可能影響膽囊收縮與排空。若膽汁滯留時間增加，可能提高結石形成的機會。

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飲食方面，長期攝取高油、高膽固醇食物，可能使膽汁中的膽固醇比例失衡，增加結晶形成的機會。若又經常在深夜吃油膩宵夜，更應留意飲食習慣，避免長期攝取過多油脂。

減重方式同樣不可忽視。黃士維提醒，短時間快速減重或長期節食，可能改變膽汁成分，反而提高膽結石風險，因此減重不宜過於急切。此外，長期久坐、缺乏運動也與膽結石形成有關，應維持規律活動。

膽結石可能沒有明顯症狀，卻可能突然發作，引起劇烈疼痛，甚至造成膽囊發炎。黃士維建議，平時應從規律用餐、清淡飲食及規律運動著手。如果經常出現右上腹悶脹、飯後不適，或健康檢查已發現膽結石，應尋求醫師評估，了解後續處理方式。

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