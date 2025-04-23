糖尿病｜果糖其實是低升糖食物？ 掌握2原則患者都可以吃「糖」！

不少糖尿病患者都嗜甜如命，卻因為有病在身不得不「忍口」。但有醫生就指出，其實只要懂方法，糖尿病患者都可以吃「糖」！



早前，台灣醫生陳潔雯在Facebook專頁上指出，果糖屬於不刺激血糖急速上升的低GI食物，不像蔗糖會轉換成葡萄糖後刺激胰島素大量分泌，只需控制好攝取的「量」，掌握每天攝取不超過 25 克（約 6 茶匙）的添加糖，並且每週不喝超過一份（約 200-355 毫升）的含糖飲料的2大原則，即使是糖尿病患者亦可以享受小確幸。

陳潔雯指出，果糖是自然界甜度最高的糖，以其高甜度與清爽口感，廣泛應用於現代食品，從早餐麥片、糖果巧克力到手搖飲品，幾乎無處不在。長期以來，醫療人員與專家都提醒大眾，過量攝取果糖可能對健康造成危害。但事實上，果糖並非全然的健康殺手，甚至有研究指出，糖尿病患者在適量攝取下，反而可能有所益處。

糖尿病前期、血糖失控症狀（按圖看清👇👇👇）

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過量果糖易致３風險 肥胖、脂肪肝、痛風不可不防！

陳潔雯指，過去的研究普遍認為，過量攝取果糖容易對身體造成負擔，主要與以下三大健康風險有關：

1. 增加小腸絨毛吸收率，助長肥胖： 研究顯示，果糖可能會促進小腸絨毛的生長，提高小腸對食物的吸收效率，導致熱量更容易累積，進而引發肥胖問題。



2. 更容易誘發脂肪肝： 果糖在腸道中會被細菌發酵產生乙酸，乙酸能提供脂肪合成所需的乙醯輔酶A。代謝後，這些物質容易轉化為脂肪並堆積在肝臟，加上果糖會抑制肝臟分解脂肪的效率，進一步惡化脂肪肝的發生。



3. 可能誘發痛風發作： 果糖在代謝過程中可能會影響腎臟對尿酸的排除，使得體內尿酸濃度升高，增加痛風發作的風險。這項論點也獲得 2023 年發表於《英國醫學期刊》的研究支持。



吃太多糖容易造成11種健康危機（點擊下圖看清！👇👇👇）

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糖尿病患者也能適量食用果糖？ 關鍵在於「低GI」特性！

陳潔雯表示，儘管過量果糖可能帶來健康風險，但實際上，果糖亦經常被應用於糖尿病患者的飲食管理中。這主要是因為果糖屬於低升糖指數（Low GI）食物，食用後血糖上升的速度較為緩慢。

與其他糖類不同，果糖進入人體後主要由肝臟進行代謝，不會像蔗糖分解成葡萄糖後直接刺激胰島素大量分泌。因此，對於需要控制血糖的糖尿病患者而言，在適量的前提下，果糖可以作為一種提供能量的選擇，並廣泛應用於部份糖尿病專用的營養補充品中。

注意避開「高果糖糖漿」減少血糖負擔！

然而，需要特別注意的是，市面上常見的手搖飲品、精緻甜點和零食中添加的「高果糖糖漿」並非純粹的果糖，而是含有葡萄糖和其他寡糖的混合物。這些成份依舊會刺激胰島素分泌，對血糖控制造成負擔，糖尿病患者務必謹慎攝取。

健康享「甜」的兩全方法之道：控制總量是關鍵！

那麼，如何在享受甜蜜滋味的同時，又能兼顧健康呢？陳潔雯提醒，關鍵就在於控制添加糖的攝取總量，而非完全禁止糖的攝取。

根據研究建議，成人每日添加糖的攝取量應控制在 25 克（約 6 茶匙）以下，並且每週飲用含糖飲料不超過一份（約 200-355 毫升）。透過控制總量，即使是糖尿病患者也可以偶爾小量攝取果糖，為生活增添一點甜蜜的幸福感。

由此可見，果糖亦並非全然的「健康殺手」，適量攝取甚至可能對糖尿病患者有所益處。不過，各位糖尿病患者不能掉以輕心，畢竟過量攝取帶來的健康風險始終是不容忽視的。謹記控制總量，選擇天然來源的糖，並避免高果糖糖漿，才能在享受美味的同時，守護自身的健康！

糖尿病3大飲食禁忌（按圖👇👇👇）

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