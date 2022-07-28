腎石｜發作時痛楚僅次分娩？10年後發率50%　提防3大不良飲食習慣

65歲的郭先生有糖尿病和3次腎結石病史，近日因排尿疼痛、血尿就醫，發現左側腎結石復發。



他在醫生建議下接受兩次體外震波碎石術，配合西藥並每天多喝水，但這次約1.7厘的結石卻相當頑固，完全沒有崩裂跡象。幸而配合中醫治療，服用去濕熱、鹼化尿液的中藥一段時間後，米粒大的小石頭終於跟着尿液排出身體，讓郭先生不再為石所苦。

患上腎結石與飲食習慣有關？（按圖了解）

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不良飲食習慣增風險，10年復發率達50%

尿路結石好發於男性，以20至49歲患者居多，男女比例約2比1，台灣研究指出，腎結石的初次發生率約9~10%，而曾經結石的患者復發率第1年約15%，且逐年遞增，到第10年可高至50%。

台北慈濟醫院中醫部醫師呂秉勳指出，腎結石除了與個人體質有關，還可能受飲食影響，「飲食不節傷脾敗腎，膏粱厚味在中醫的觀點會導致濕熱積聚，使身體發炎。」

他說，除了糖尿病控制不佳的人容易腎結石，有幾個不好的飲食習慣也常導致：

．少喝水

．多糖

．嗜吃高嘌呤的肉類，如貝類、肉汁、紅肉、湯和內臟肉（如肝臟）等



這類飲食習慣會使尿量減少，尿液酸化，加速尿路結石產生，一定要特別注意。

中西醫合併治療，降低結石體質

腎結石的主要表現為血尿、腰痠痛、腹痛伴隨噁心嘔吐，嚴重者會出現發燒、寒顫等。更有人形容，腎結石發作時的疼痛度，僅次於女性生產。

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所以當病人到中醫診間求診，醫師會先詢問病史，並以「敲擊腰際」做測試，若出現典型「敲擊痛」或具相關病史、飲食習慣，便會建議病人先到泌尿科做鑑別診斷。若是確診為腎結石，除了西醫既有治療，也可以透過中藥合療，加速石頭排出。

呂秉勳指出，中西醫的治療機轉不同，西醫除了體外震波碎石術，也會開立放鬆膀胱使解尿順暢的藥物來促進代謝，而中醫常用藥物包括海金沙、金錢草、雞內金、化石草等，此類藥材被實驗證明可有效鹼化尿液、促進石頭排出，抗氧化、抗發炎，達到清熱解毒的效果。

臨床研究指出，中醫治療2至4個月可以明顯改善結石，因人和石頭種類而有所差異，且就算石頭已經排出，有結石體質的病患也可以持續服用中藥，降低石頭生成的機會。

呂秉勳提醒，不是所有結石都能透過中藥排出，建議民眾中西合療，平日採蔬食飲食、多喝水，唯有養成良好生活習慣才能真正抑制石頭生成，免受結石之苦。

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