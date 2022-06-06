Omicron｜確診後喉嚨痛、吞口水也痛？中醫師推3款中藥消炎飲紓緩

感染Omicron確診者，最常抱怨喉嚨疼痛不適，甚至形容「吞口水像在吞刀片」。中醫師提供3款「中藥消炎飲」，有效幫助紓緩喉嚨疼痛。



新冠病毒最先攻擊喉嚨

台灣中醫師賴睿昕指出，新冠病毒侵犯人體的路徑往往是從鼻咽及口腔，病毒進入人體後，喉嚨的免疫腺體往往是第一波被攻擊的標的，此時腮腺及咽喉就開始出現腫脹不適感，吞口水會也會喉嚨疼痛，造成患者食慾大減，甚至影響睡眠，生活品質大幅下降。

3款中藥消炎飲紓緩喉嚨疼痛（按圖）

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賴睿昕認為，當出現喉嚨不適、持續咳嗽，或是感覺喉嚨有異物堵塞，吞口水或進食時喉嚨疼痛時，建議可使用中醫視訊診療，透過視訊看診可以清楚讓中醫師知道狀況，比盲目地服用清冠一號有幫助。

3款中藥消炎飲紓緩喉嚨疼痛

賴睿昕提供3款中藥消炎飲，具有疏風清熱、宣肺止咳作用，適合紓緩喉嚨疼痛、吞嚥疼痛的不適症狀：

1. 桑菊飲

材料：桑葉8公克、菊花3公克、薄荷2公克、杏仁6公克、桔梗6公克、連翹5公克、甘草2公克、葦根6公克。

做法：所有藥材加1000c.c.水煮沸後，再放薄荷，轉小火煮5分鐘，去渣後飲用。

2. 銀翹橄欖茶

材料：金銀花10克，薄荷5克，橄欖5顆。

做法：金銀花及橄欖加500c.c.水煮沸後，再放薄荷，轉小火煮5分鐘，去渣後飲用。

3. 甘桔湯

材料：桔梗10公克、生甘草3公克、玄參5克、麥門冬10公克、生地10公克。

做法：所有藥材加入600c.c.沸水沖泡，放涼後飲用。

賴睿昕提醒，一旦出現喉嚨疼痛等發炎症狀時，不宜吃甜食、零食、餅乾等食物，才能避免發炎反應惡化，造成發炎症狀加重。

Omicron確診者，或有以下9項後遺症：（按圖了解👇👇👇）

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