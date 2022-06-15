龍眼｜當造季節將至 防貧血增免疫 學沖2款茶療安神 哪些人慎服？

龍眼當造季節將至，其清甜的味道總能吸引不少人大快朵頤。事實上，龍眼本身營養豐富，在中醫角度更有安神功效，不過其清甜背後的熱量亦不容忽視，當中更有數類人士原來需要慎吃！



龍眼當造季將至，應如何食用才健康？（Shutterstock）

300克龍眼熱量如一碗白飯

龍眼含有豐富的營養價值，包括維他命B、C與少量維他命E、類胡蘿蔔素，亦含有鈣、磷、鐵、鎂、鉀等礦物質。當中，上述礦物質可以預防缺鐵性貧血、調控血壓、也能提升免疫力

然而龍眼甜度卻甚高，據本港食安中心資料顯示，每100克新鮮龍眼（約12-14粒）含76千卡的熱量。以一碗白飯約260千卡熱量計算，即大約300克新鮮龍眼，其熱量已接近約一碗白飯。因此，建議成人食用上限為每日約13粒，而長者、兒童或消化功能差的人，食用分量應減半。

此外，因龍眼鉀及糖份含量高，所以腎臟病忌鉀者與糖尿病患者只能淺嚐；另外孕婦、以及有發炎徵兆、消化不良者不宜食用。

▼龍眼功效知多啲：（按圖 👇👇👇）

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中醫：龍眼健脾安神 焗水宜用龍眼乾

而在中醫角度，龍眼性味甘溫，歸心、脾經，具有養肝健脾、養血安神、壯陽益氣、補虛長智的功效。

註冊中醫師古鎧綸指，人體的心臟可理解為「心藏神，主血」，意即包含了神志、大腦中樞神經、心臟血液循環等。因此若是過度思慮，會導致心血不足，影響思緒與睡眠，容易神志不清或精神不振。

對於龍眼乾與新鮮龍眼的功效，古鎧綸醫師表示雖然兩者皆有安神之用，但龍眼乾較為乾燥、體質燥熱者應少吃。

如作焗水用途，古鎧綸醫師指出，新鮮龍眼焗水的功效就未必有龍眼乾焗水功效般顯著，且不論顏色、香氣也不及龍眼乾。當中，龍眼水最適宜脾胃虛弱者、長者及病後體弱者作補身之用。

▼同場加映，食用荔枝貼士：（按圖 👇👇👇）

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孕婦忌服 有流產風險

不過，龍眼屬性溫食物，較易上火，因此不適合患有痤瘡、或皮膚紅腫的人士服用。而女士如有盆腔炎或尿道炎亦不宜服用，避免病情加劇；孕婦不宜服用，因為吃後有機會增添胎熱，而導致氣機失調，引起胃氣上逆、嘔吐，服用過量可能傷陰並出現熱象，引起腹痛、見紅等先兆流產症狀，甚至引起流產或早產；糖尿病者也不宜服用，因為龍眼含大量糖分，吃後有機會加重病情。

古鎧綸醫師亦提到，由於龍眼肉屬溫熱食物，大量服用會令人有滯氣、龍眼也不適合在傷口發炎時服用，避免病邪留滯而加重症狀。另外，熱性體質的人飲龍眼水容易上火，嚴重可引起咽痛。

▼同場加映，夏天養生瓜知多啲：（按圖 👇👇👇）

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龍眼水茶療 居家沖泡養生

古鎧綸醫師亦特別推薦了2款桂圓（即龍眼乾）茶療，方便居家沖泡養生：

1. 桂圓菊花茶



功效︰清肝明目、養心安神

材料：桂圓肉15克、菊花3克、紅棗2顆、枸杞子5克、水500毫升

做法：



1. 材料洗淨，紅棗先壓破及去核

2. 將材料放入500毫升滾水

3. 浸泡10分鐘即可飲用

適合人士：肝火旺者、眼睛疲勞者

忌服人士：感冒者、咳嗽痰多者、易口乾舌燥者

2. 桂圓玫瑰茶



功效︰益氣活血、養陰安神

材料：桂圓肉15克、玫瑰5枚、黑杞子10粒、水300毫升

做法：

1. 材料洗淨，放入300毫升滾水

2. 浸泡10分鐘即可飲用

適合人士：臉色暗沉者、氣虛者

忌服人士：感冒者、孕婦

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果皮或含二氧化硫 食用前必須清洗

除此之外，龍眼經收割後，農夫或食品生產商可能會用一些化學物來處理龍眼，以延長其保質期。而二氧化硫是其中一種化學物，用以預防果皮褐變及龍眼在收穫後的疾病。不過，部份人士或對二氧化硫有過敏反應，會出現氣喘、頭痛或惡心等徵狀。

由於二氧化硫可溶於水，因此食安中心亦提醒市民食用龍眼前，要用流動清水徹底清洗及輕擦龍眼表面，以去除外殼上的大部分二氧化硫，同時避免口剝龍眼，以免誤食防腐劑。在貯存方面，食安中心亦有以下貼士：

．如龍眼保存在攝氏4度或以下，應在兩星期內進食

．如龍眼存放在室溫下，應在數天內進食

．應棄置已存放室溫逾兩小時的龍眼果肉

