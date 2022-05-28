蜂蜜營養｜抗菌安眠抗氧化8好處糖尿適宜日限多少？助防癌須1條件

蜂蜜在自然療法中佔有重要角色，科學實證指出，蜂蜜有8大好處。包括：預防肥胖、抗菌、抗病毒、抗氧化、抗癌、抗發炎，預防糖尿病、心臟病及癌症，也能促進睡眠，止咳效果與止咳糖漿相當，前提必須是純蜂蜜。



蜂蜜8大好處（點圖）

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1. 健康的體重管理

經由啟動抑制食慾激素，減少攝取過多熱量。聖地牙哥州立大學（San Diego State University）的一項研究發現，用蜂蜜取代糖可防止多餘的體重增加，還可以降低血糖。

蜂蜜與糖相比較下，較不會讓三酸甘油脂上升，蜂蜜可以啟動抑制食慾的激素。在雙盲隨機分配的研究中，分別食用含有蜂蜜或糖的早餐後，在14名健康的非肥胖女性中，測量食慾激素及血糖反應，吃蜂蜜會有潛在的預防肥胖效果，對甜味無法割捨，就選擇蜂蜜，但量還是要節制。

2. 具抗菌、抗病毒及抗真菌活性

蜂蜜作為抗菌劑的使用自古以來就已為人所知。一般來說，單花蜂蜜比多花蜂蜜具有更大的抗菌作用，這主要來自低水活性、高滲透壓、低pH值及低蛋白質含量的特性，阻止細菌的生長。

除此之外，蜂蜜也有抗菌活性，至於蜂蜜抗菌方面，舉例說：能對抗引起消化性潰瘍、胃惡性腫瘤、慢性胃炎的胃幽門螺旋桿菌，蜂蜜的抗菌活性已在體外得到證實。從胃病患者中分離出幽門螺桿菌，評估了不同類型蜂蜜的抗菌活性，所有檢查的蜂蜜都具有高抗菌活性，具有明顯的治療潛力。

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3. 抗氧化特性

生蜂蜜含有多酚，可以提高體內抗氧化力，阻斷自由基並增強免疫系統，已被證明可以降低罹患心臟病及癌症的風險。

一項研究除了常規飲食外，每天給25名受試者餵食約4湯匙蜂蜜，持續29天。研究人員發現攝取蜂蜜與血液中，抗病多酚值明顯增加。

蜂蜜含有抗病、抗氧化劑的類黃酮：松屬素、松樹素及白楊素。松屬素支援酶活性，許多研究表明，松屬素可誘導許多類型癌細胞的凋亡。實驗室研究表明，白楊素可以增加男性荷爾蒙睾丸激素，改善健美成績；但人體實驗未明。

4. 抗癌活性

蜂蜜對癌症預防的研究，大多數是在體外。蜂蜜在癌症的不同階段，啟動增殖及進展都有作用。蜂蜜抗腫瘤作用歸因於不同的機制，例如：誘導細胞凋亡、細胞週期停滯、氧化壓力的調節、炎症的改善、線粒體外膜通透性的誘導及抑制血管生成。蜂蜜能夠抵消增加罹患癌症的慢性炎症過程。

5. 優質天然能源

生蜂蜜含有天然糖、礦物質、維他命、花粉及蛋白質。提供易吸收的能量來源，可為活力的早晨及運動前、運動後能量補充的理想選擇。當作運動燃料，蜂蜜的性能與葡萄糖相當，是最好的運動前及運動後能量來源。

6. 睡眠促進劑

生蜂蜜以2種方式促進好的睡眠品質，通過在睡前食用蜂蜜，可以補充肝臟的糖原供應，並防止半夜因飢餓感而醒來。吃生蜂蜜會刺激小量胰島素，進而刺激大腦中色氨酸的釋放；色氨酸轉化為血清素再轉化為褪黑激素。

褪黑激素還可以增強免疫力，並有助於在休息期間重建組織。相比之下，睡眠不佳已被證明是高血壓、肥胖、第二型糖尿病、心臟病、中風及關節炎的危險因素。由於蜂蜜已被證明是一種天然的睡眠輔助劑，自然會降低健康問題的風險。

7. 天然止咳糖漿

生蜂蜜已被證明，在改善咳嗽方面及止咳糖漿一樣有效。愈來愈多的科學證據表示，單劑量的蜂蜜可以減少黏液分泌及咳嗽。對於咳嗽，睡前服用1/2茶匙至2茶匙，約是2.5~10c.c.的蜂蜜，是研究上推薦劑量，適用於1歲以上的任何人，1歲以下不建議吃蜂蜜。

8. 糖尿病患者甜味來源

糖尿病患者食用生蜂蜜比一般糖較佳。生蜂蜜及肉桂的組合對血糖管理，以及許多其他健康問題，如牙齦炎、痤瘡，特別有益。

肉桂可增強胰島素敏感度來抵消蜂蜜讓血糖升高，蜂蜜及肉桂成低GI食物。生蜂蜜增加胰島素，減少高血糖。糖尿病患者在血糖控制良好下可用生蜂蜜及肉桂一起，蜂蜜1天限量最多15c.c.，如果血糖超過200，就要暫時停止吃蜂蜜，蜂蜜一定要是純正蜂蜜，想把吃蜂蜜當成日常生活習慣時，請與糖尿病醫療團隊諮詢。

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