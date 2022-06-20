胃酸倒流｜改善火燒心胸口灼熱！按摩養胃4大穴道提升胃健康

胃酸倒流是一種臨床常見疾病，主要症狀是火燒心、嘔酸水和胸口灼熱。在台灣，隨著飲食西化，生活緊張以及肥胖人口增加，罹患率已與歐美類似，平均每4位成人就有一位罹患胃酸倒流。



從中醫的觀點，脾與胃是相互聯繫的，食物透過胃吸收消化，再透過脾運輸到每個需要的地方。因此，胃酸倒流的症狀與脾胃經脈息息相關。想要改善胃酸倒流，除了從飲食、生活習慣做起，也可以透過按摩穴道來改善。

四大穴道養胃，改善胃酸倒流（按圖👇👇👇）

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一、內關穴：可改善火燒心、胸悶、心悸

位置：腕橫紋上兩寸。內關穴位於左右手的手腕內側，約距離腕橫紋3隻手指頭（食指、中指、無名指）的距離，手腕內兩條筋之間的位置即為內關穴。

二、足三里穴：可改善胃脹氣、排便不順

位置：外膝眼下三寸，脛骨脊旁開一寸。採坐姿後，雙腳踩踏地面、膝蓋彎曲成90度。找到膝關節外側凹陷處（外膝眼），此處直下4橫指即是足三里穴。

▼胃酸倒流的症狀（按圖看清👇👇👇）

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三、中脘穴：可改善打嗝、噁心感

位置：腹部，前正中線上，胸骨體下端和肚臍連線，距離肚臍四指位置。躺平或站直時，胸骨體最下端跟肚臍連線的中間點，即中脘穴。

四、太衝穴：可改善因情緒波動造成的逆流症狀

位置：腳背上，第一趾骨跟第二趾骨接合處，其上方5公分位置。在腳拇趾與腳食趾指縫交界點，往上2橫指（食指跟中指）處，即是太衝穴。

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