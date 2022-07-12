雪條｜白兔糖雪條食極唔融恐致癌？K Kwong拆解添加劑卡拉膠真相

內地近期有部份雪糕被民眾發現以火機燒也不融，當中被指是因為一款名為「卡拉膠」的成份作祟。本港有媽媽早前購入一款同樣「食極唔融」的大白兔糖雪條，其中一樣含有「卡拉膠」成份，讓她直呼「舐嘢」，事件亦掀起網民熱議，憂慮食安風險。



大白糖雪條產自內地

據該名港媽周日（10日）在facebook群組「香港雪糕關注組」分享指，自己早前購入一款大白兔糖口味的雪條後，「見到阿女食住行黎行去，食極都仲有，都唔係好融」，於是翻查雪條的成份表發現當中含有「卡拉膠」成份，讓這名港媽直呼「舐嘢」！

從港媽分享的照片可見，有關雪條的包裝、成份及營養標籤的等均以簡體字顯示，生產商為上海一家食品公司，當中的營養成份如下：

熱量：693千卡

蛋白質：3克

脂肪：7.1克

碳水化合物：22.3克

鈉：56毫克



至於卡拉膠等添加劑則未有列出含量，不少網民對表示：「凡是內地製造的零食，我都不會買給小朋友吃」、「燒唔熔雪條嘅感覺」、「食極都有性價比高」。

事實上，卡拉膠的食安疑慮最先在內地掀起，不少內地民眾早前對一些雪糕產品進行實測，當中經過以室溫存放1小時、或以火機燒等手段後，那些雪糕竟然沒有完全融化，而這些雪糕產品不少均含有卡拉膠成份，令不少網民均憂慮卡拉膠的食安風險。

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K Kwong：卡拉膠屬合法食品添加劑

對於卡拉膠的攝取風險，本港化學博士K Kwong回覆記者查詢時指，卡拉膠本身是從海草提煉出來的多糖份子，本身應用在雪糕產品上可增加其黏度，令雪糕更易凝固，沒那麼容易融化。一般而言，只要每日攝取不超過75毫克/公斤(體重)，對人體沒有害處，而應用在食品的卡拉膠亦被歐盟承認為合法食品添加劑，其編號為E407。據本港食安中心標準，卡拉膠同屬本港合規格的食物添加劑，產品規定的最高含量為150毫克/千克。

K Kwong續指，卡拉膠是一種無臭、無味的大型的高度彈性多糖分子，具有親水性、粘性、穩定性，溶於80攝氏度熱水形成粘性透明液體，並能在室溫下形成不同形式的凝膠，因此食品工業會廣泛使用卡拉膠作增稠劑及穩定劑，多用於奶類及肉類產品。

對於坊間有傳卡拉膠影響腸道，甚至致癌的說法，K Kwong表示這說法並非指向食品性卡拉膠，而是降解性卡拉膠。翻查資料發現，攝取降解性卡拉膠有機會引起腸道炎症，甚至觸發潰瘍性結腸炎等，因此多用作實驗室用途，禁用作食物用途。

▼同場加映，朱古力脆皮雪條糖分排名，由低至高排：（按圖 👇👇👇）

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