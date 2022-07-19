中風｜謝賢疑歪嘴領影帝惹中風疑慮 一口訣辨中風 手指可測先兆？

縱橫影壇半世紀的「四哥」謝賢，日前憑《殺出個黃昏》摘下金像獎影帝殊榮，並以85歲高齡成為歷屆金像獎最年長的影帝。



不過，謝賢上台領獎時卻被發現疑似歪嘴，惹起外界憂慮，甚至擔心謝賢恐有中風危機。



謝賢發表得獎感言時疑似出現歪嘴，外界憂慮是中風的症狀。(電視截圖)

胡楓力撐好友謝賢身體健康

首度提名影帝即一擊即中的謝賢，當晚上台領獎時需要林家棟攙扶。當謝賢想拉低口罩發表感言，林家棟即幫忙整理口罩說：「這裏人多，醫生叮囑不要除口罩。」

被問到是否有更多感言時，謝賢簡單笑言：「我唔識講，我淨係識攞呢個嘢咋！」不過，不少網民在謝賢拉低口罩時，發現他疑似出現歪嘴，憂慮是中風的症狀。

對於外界的憂慮，胡楓回應傳媒查詢時則力證對方健康，並表示大家早兩周才一起飲茶，再三強調謝賢身體健康，並指會致電向對方道賀獲得影帝。

「FAST」口訣辨別中風先兆

中風指的是供應腦部血流突然中斷，使腦組織無法獲得足夠的氧氣及養分，而在短時間內逐步壞死，將影響活動、思考、記憶等各項功能。據衞生署資料顯示，香港每年平均約有三千多人死於中風 ，目前是本港第四號「致命殺手」，患者年齡通常在50歲以上。

因此及早辨別出中風先兆，對患者健康最為重要。而國際上判斷早期腦中風症狀可以「FAST」口訣作為標準：

F for Face（臉部）：檢查患者是否出現臉歪、不對稱臉



A for Arm（手臂）：讓患者兩手平舉，檢查患者其中一隻手是否特別沒力，或舉不起來



S for Speech（說話）：評估患者說話有否口齒不清



T for Time（時間）：患者只要出現上述3個症狀就必須趕緊就醫，把握黃金治療期。



手指公檢測中風徵兆

除了「FAST」口訣外，日本電視節目《恐怖醫學》過去亦曾分享一項在家可做的測試，大家只需動動手指便可自我檢測中風先兆。

▼自我檢測中風徵兆：（按圖 👇👇👇）

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由於輕度中風不明顯，很多時連患者都無法察覺。但輕度中風會使大腦無法正確辨認手部的動作和位置，當閉上眼睛時，很有可能不知道手指的位置在哪裡。在此階段及早發現有輕度中風，便能提高治癒率，防止病情惡化。

中風症狀：劇烈頭痛、頭暈

中風時的具體情況及所影響的身體機能很視乎受影響腦細胞的位置、範圍等，部分常見症狀如下：

▼不過中風可能會出現以下症狀：（按圖👇👇👇）

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預防中風要食番茄？

中風除了可以導致死亡，還可能帶來一系列後遺症，如半身不遂、失禁、言語不清、視野障礙、嘴歪眼斜，甚至昏迷不醒，對患者生活帶來永久影響。

預防勝於治療，適當運動、戒煙酒和避免吃太多肥膩或甜的食品等可減低中風的機會，還有什麼飲食可改善血管健康，預防中風？

▼降低中風風險的方法：（按圖👇👇👇）

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