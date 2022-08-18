腸道健康｜4方法正確補充益生菌　適時補充益生元改善腸胃機能

細人人菌在人體腸道健康上扮演了很重要的角色，人體腸道內的益生菌比例愈高，腸道內的毒素就愈少、更健康，也能改善腸胃機能、消化。



因此適時補充益生菌維持腸道健康就顯得更為重要。

正確補充益生菌的方式（按圖了解👇👇👇）

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益生菌的好處

因為益生菌生長在腸道，所以大家首先想到的益生菌好處可能是「改善腸胃功能」，但其實腸道益生菌跟我們身體的免疫系統也很有關係，所以不只是胃腸本身，跟免疫系統相關的問題，其實益生菌都能發揮一定的功效。

正確補充益生菌的方式

1. 不只吃單一菌種：吃「多」菌種，最好可以吃3~5種左右，每種10億隻以上。若吃太多種，反而會導致益生菌沒有位置生長。

2. 適時補充益生元：益生元是腸道內益生菌的食物，也就是膳食纖維。適時補充五全穀雜糧、菇類、蔬菜水果中都有。

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3. 固定吃3個月以上：固定適量適時補充，讓菌叢有穩定生長的時間，在腸道內Long stay，發揮其應有的保護力。

4. 無改善則嘗試新菌種：如果吃3個月後沒有特別改善，可以換不同種的益生菌來吃，抽絲剝繭，找出自己最適合、最有效的益生菌菌種。

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而腸道內益生菌比例，也會隨年齡增長、免疫力減弱、再加上不良的生活飲食習慣而逐步減少。面對腸道內菌群失調、有害菌群爆增而益生菌群銳減的狀況，就需適度補充益生菌，以顧好腸胃健康。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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