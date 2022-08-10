箍牙｜3歲女戴牙箍矯正乳齒 母親被轟虐童 箍牙黃金年齡應幾歲？

乳齒也可以箍？印尼一名3歲女童戴上牙箍的片段近日在網上廣傳，片段中女童狀甚痛苦，不少網民紛紛炮轟女童母親為女兒乳齒箍牙的行為形同虐兒，根本毫無必要，到底甚麼歲數才是小童適合的箍牙年齡?



涉事3歲女童的下排乳齒被戴上一排銀灰色牙箍，表情狀甚痛苦。（網上圖片）

網民狠批箍牙行為沒必要

涉事片段長約14秒，片段中母親俯拍3歲女兒躺在床上的樣子，只見女童的牙齒甚至還未長齊，但下排乳齒被戴上一排銀灰色牙箍，表情狀甚痛苦，一副「想哭又哭不出來的樣子」。

片段在網上廣傳後，不少網民狠批女童母親讓女兒箍牙的行為完全沒必要，更憂慮此舉反而更對女童的牙齒生長有更負面的影響，「連大人都覺得痛苦了，何況是那麼小的孩子」，更有網民懷疑女童疑似配戴了隱形眼鏡，臉上似乎化了淡妝，批評涉事母親的「貪靚」行為只是建築在女兒的痛苦之上。

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7歲為評估是否需要箍牙的合適年齡

對於小童適合的箍牙年齡，香港矯齒協會建議指，小童最早可在約七歲的時候由牙齒矯正科醫生，對牙齒矯正的需求進行首次評估，並決定最佳的治療時機。

簡單來說，矯齒就是利用牙齒矯正器，將牙齒移動到合適的位置上。很多人都認為矯齒只是把牙齒排整齊，改善外觀，但其實目的絕對不止於此，因為牙齒若生得較亂，可能會引起各種健康問題：

牙科疾病：由於清潔會變得困難，令口腔衛生欠佳，繼而會容易引起蛀牙、牙周病等牙科問題



咬合不良：會影響咀嚼、發音等問題，而某些病人更會因下顎骨後縮令呼吸道較窄，較易患上睡眠窒息症



精神健康：不少人會因牙齒不美觀而自信心低下，會避免露齒笑、說話，更因而害怕與人交流，甚至引發情緒問題



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甚麼情況需要矯齒？

怎樣才算牙齒長得不好？某隻牙長歪了就要矯正嗎？其實需要接受牙齒矯正的情況很廣泛，有疑惑時最好就是向牙醫查詢，以下為較常見需要矯齒的情況（並不包括所有情況）：

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1. 牙齒擁擠

2. 牙齒間隙過大

3. 哨牙

4. 前牙開咬（咬合時上下門牙沒有接觸）

5. 地包天（下門牙覆蓋上門牙）

6. 深咬（咬合時下門牙被上門牙覆蓋）

7. 倒及牙（咬合時下門牙比上門牙突出）



此外，如果能在小童發育時期發現上下頜不對稱的問題，便可及早以功能性矯正器治療，萬一臉部部骨骼已定型後才發現相關問題，則需要借助手術矯正，治療會更複雜。

五類常見牙箍

箍牙是一個相對漫長的過程，因此選擇牙箍的決定不能輕視。隨著技術進步，現在有愈來愈多不同類型的矯齒牙箍出現，以下談談較常見的幾種（按圖）：

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1.金屬牙箍



較傳統的牙箍，直到今天仍是較為常用的方法。原理是先在牙面貼上矯正器（托槽），再紮上金屬弓絲（依靠橡筋或鐵線），令牙齒跟隨弓絲的回彈移動。

優點：

．價錢相對其他牙箍便宜

缺點：

．每顆牙都要貼上金屬托槽及弓絲，外觀上會給人「鋼牙」感覺

．日常活動一不小心，托槽或弓絲有機會令口腔黏膜受損

2. 自鎖式牙箍



原理與傳統牙箍相似，可算是傳統牙箍的改良版，因綑紮金屬弓絲時，不需用橡筋或鐵線，托槽內有精細的開關可以將金屬弓絲鎖實。

優點：

．減少弓絲與托槽之間的摩擦力，令牙齒移動時的不適較傳統金屬牙箍少

．於牙齒較凌亂的個案上，排齊牙齒的速度一般會較其他牙齒矯正器快

缺點：

．外觀上始終有「鋼牙」感覺

．價錢比傳統牙箍貴

3. 陶瓷牙箍



因為不少人對「鋼牙」望而卻步，因此陶瓷牙箍應運而生，其實原理與傳統牙箍相同，只是金屬物料換成了陶瓷。

優點：

．外觀上較金屬物料好看

缺點：

．摩擦力較大，有機會影響牙齒移動的速度

．陶瓷易碎，進食時不小心或醫生想調校托槽位置時，有機會弄碎托槽

．陶瓷比琺瑯質硬，若牙齒接觸到對面牙齒上的陶瓷托槽時，或造成牙齒磨損

4. 內箍



原理基本上是把傳統牙箍放在牙的內側，但此做法一般需由矯齒科專科醫生處理，亦有部分牙齒狀況不太適合，如咬合過深的情況未必適合內箍，因此相對不算普及。

優點：

．外觀上效果最好，他人基本上不會察覺到

缺點：

．價錢昂貴，可能達隱形牙套的2至3倍價錢

．金屬托槽及弓絲面向舌頭，對說話、進食影響較大，較易弄傷舌頭

5. 隱形牙套



原理與傳統牙箍不同，醫生會先於電腦規劃出矯齒過程及模擬成果，再據計劃預先訂製出專屬牙套，病人需於指定時間更換新牙套，一般一副牙套要戴7至14日（或由醫生視乎情況判斷），然後再換上新牙套，每副牙套都與上一副牙套都有輕微分別，要透過佩戴一系列牙套才可達至矯齒效果。

優點：

．沒有「刮嘴」問題，無論外觀及舒適度都比傳統牙箍優勝

缺點：

．價錢較為昂貴

．依靠病人自律，病人每日需佩戴20至22 小時，否則可能會影響治療效果