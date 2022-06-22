輕視植體清潔 可能染上牙周病 醫生提醒：植牙後非一勞永逸

牙齒健康與咀嚼能力息息相關，若不幸缺牙，植牙為填補牙齒缺失的方法之一，即將身體能接受的物料，例如鈦金屬，植入牙槽骨內，以作為支撐假牙的部分，然後在植體上鑲嵌人造牙套、牙橋或活動式牙托；但植牙後就等於一勞永逸、無後顧之憂？有牙科醫生指出，比起自然牙齒，植體對細菌的抵禦力較弱，它們同樣會有感染牙周病的風險，而且惡化的速度、破壞性更強。隨着科技發展越趨成熟，一項體外測試研究發現，使用電解治療清潔比常用的噴砂清潔植體效果更理想。

牙科醫生季超指，常見的人工置換手術，例如膝關節、髖關節均有小機會感染，但當中以植牙所衍生的植體周圍感染的比率較高，其中一項研究顯示，植牙周圍牙周病的發生率約為10%；約20%接受植牙的患者有植牙周圍牙周病；相對膝關節（1.34%）、髖關節（1%）的感染機率高。

植牙周圍疾病可分為兩大類：植體周邊黏膜炎（又稱「植體周邊牙肉發炎」）及植體周邊炎 （又稱「植體牙周病」）。季醫生指，後者的嚴重程度可能會破壞牙骨的情況，通常需要透過手術才能治療。引起兩者病發原因與一般口腔疾病類近，主要源於細菌，其次則包括：不良的口腔衞生習慣、牙齦不足致細菌容易侵犯到植體、吸煙、牙周病史、咬合過重、殘留的假牙黏著劑、製作不良的假牙、血糖控制不佳，及缺乏恆常檢查牙齒等危險因素。

牙科醫生季超提醒，植牙和自然牙一樣，需要定期洗牙，保持良好的口腔衞生。

植體易積聚污垢 電解治療以氫氣泡作深層清潔

治療植體周圍疾病可透過非手術或手術治療，季醫生指，一般而言， 非手術治療僅適合植⽛周圍牙肉發炎的患者，若患者的植體已惡化至植體周邊炎，則需要透過手術治療，與治療牙周病手術相似。季醫生指，首先需要進行植體周圍翻瓣手術，然後透過噴砂，將植體表面消毒，去除大部分的細菌，再放置骨粉及骨膜，以重建植體周圍的骨頭。

惟植體表面有很多螺絲紋，容易積聚污垢；季醫生直言，要完全清潔乾淨比較困難，若持續沒有正視，最壞情況可能需要將本身的植牙「連根拔起」，待牙周病痊癒後再重新植牙，對患者可帶來種種不便。

近年醫學界發現電解治療可適用在植體清潔上，季醫生指，電解治療是以電解原理於植體表面製造氫氣泡，可直接把植體表面的細菌膜破壞及清潔，從而治療植體牙周，亦可以避免牙齦及牙槽骨萎縮惡化，甚至損害其他牙齒的機會。

本身有吸煙習慣的譚生，右下第一、第二臼齒早前因牙周病而剝除，其後經過治療後，可進行植牙治療恢復咀嚼功能。但約三個月後，植牙出現有牙骨吸收狀況，並且有牙周病返發的情況，需要剝除其中一顆牙齒，重新置入；並針對另一隻植牙進行電解治療、補骨及補牙肉治療，現時情況穩定。