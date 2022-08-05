牙齒琺瑯質可直接被酸帶走 牙膏成分可幫助「再礦化」

日常飲食、咀嚼、磨牙，都會令比骨骼更堅硬的琺瑯質受損，牙醫黃凌旻醫生說，酸對琺瑯質的「傷害」最大，會「瓦解」牙齒堅硬的外殼，牙齒會凹陷、碎開、容易敏感，即牙齒侵蝕。不過，牙齒侵蝕是可以預防的，可以從日常生活及飲食入手，同時選擇合適的牙膏成分，如含有仿天然琺瑯質微粒，幫助琺瑯質「再礦化」，恆常進行牙齒護理，便可大大降低牙齒侵蝕的風險。

口腔內牙齒侵蝕情況，牙齒中央位置凹陷。

胃酸倒流可加劇牙齒侵蝕

牙齒琺瑯質主要由鈣、磷等礦物質組成，覆蓋著牙冠，為人體最堅硬的組織，比骨骼更堅硬。在日常飲食中，會接觸各類型帶酸性的食物飲品，會直接帶走構成琺瑯質的堅硬物質，亦會軟化牙齒表面，使其更容易被磨損，例如磨牙。但黃凌旻醫生提醒，胃酸倒流也是其中一個導致牙齒侵蝕的原因，「胃部含有原本用來消化食物的強酸，然而，胃酸倒流的情況在香港甚為常見，即人體食道下括約肌張開導致倒流，而當倒流的胃酸進入口腔，其酸性會對牙齒造成嚴重損害。」

牙齒侵蝕致牙裂開、敏感酸痛

黃凌旻醫生分享臨床個案，其中一個個案的患者鍾情於堅果食物，例如花生，但其實琺瑯質和象牙質對酸性物質的抵抗能力不同，在酸性環境下，象牙質往往會較易流失，有機會形成牙齒咀嚼面有如小火山口形狀的凹陷。當進食堅果、有細骨或有殼的食物時，有機會卡在小火山口中，令牙齒容易裂開或岀現嚴重酸痛。

牙科醫生黃凌旻醫生講解牙齒侵蝕。

過量攝取酒精、香煙、水果、運動飲品屬高危

牙齒侵蝕的高危因素眾多，包括經常飲用酸性飲料，例如果醋，汽水，運動飲品；過量進食水果，如蘋果、西柚；胃酸倒流；過量攝取酒精；長期吸煙；或因有扣喉習慣而胃酸倒流。

含仿天然琺瑯質微粒牙膏 可幫助修復抗敏

目前在市面上，不少牙膏含有氟化物，但其實還有一種成分是仿天然琺瑯質微粒（BioHAP），黃凌旻醫生解釋：「這種成分無毒，能滲透到牙齒縫隙中，填滿象牙質微細管道，填補及修復已流失的礦物質，在琺瑯質外形成保護層，抵抗口腔內酸性物質和細菌，亦能預防象牙質過敏、減少蛀牙等，維持牙齒及牙齦健康。」

從日常生活入手減少琺瑯質流失

除了牙齒護理，黃凌旻醫生提醒大眾，從日常生活和飲食入手預防牙齒侵蝕亦非常重要，例如喝水取代果汁或汽水、減少進食的頻密程度、飲用或進食酸性食物時避免含於口內、飲用或進食酸性食物後，應以清水漱口。」另外，如果有胃酸倒流或嘔吐，應盡快求醫 ，以及溫和、徹底地，每天早晚以約一克牙膏刷牙，每次兩分鐘。