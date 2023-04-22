便秘｜補充纖維質後仍然便秘？醫生提醒補水要小口喝8食物助排便

不少人都有便秘的困擾，尤其天氣悶熱也容易造成便秘。中醫師提醒，氣溫一高，水分散失快、流汗多，身體就很缺水，一旦喝水不夠就容易便秘。而補水也不是狂灌，該怎麼喝水？便秘吃什麼緩解？以下告訴你。



一周排便3次正常嗎？什麼原因引發便秘？

診間經常有人問：「醫師，我一天排便2～3次正常嗎？每次吃完就想排便。」台灣中醫師王心眉表示，每個人腸胃蠕動速度不同，有些人比較容易排便，有些人則因為飲食、生活習慣，會有不同的排便次數。到底什麼樣的排便叫做正常？她說，一天1～3次，到一周3次的範圍內，都算正常。如果一周排便次數低於3次，排量少、排便困難就是有便秘。

相關文章：腸胃健康｜沒有每天排便就是便秘？3要點自我檢查多喝水補充油脂👇👇👇

+ 2

另外，有些人便秘甚至會感受到腹脹、腹痛、食慾不振、排便不順，甚至會長痘痘，心情也大受影響。王心眉分析引起便秘的原因：

1. 飲食缺乏纖維質，腸道蠕動慢。

2. 飲水不足，造成糞便乾硬。

3. 運動缺乏，腸道蠕動功能下降。

4. 精神壓力。

5. 年長者消化系統退化，蠕動功能下降。

6. 服用藥物副作用。



便秘吃什麼？8種食物幫助排便

王心眉指出，腸胃蠕動和吃進去的食物最有關聯，可多吃一點纖維質，大便會順暢一些。她建議吃一些幫助排便的食物，例如：燕麥、黑棗、李子、木瓜、莓果、奇異果、奇亞籽、番薯葉等。

相關文章：便秘飲食｜12種蔬菜膳食纖維排行！第1名營養價值高可增強免疫力👇👇👇

+ 8

纖維質一直吃還是便秘？因為你水喝不夠

但有些人吃了很多纖維質，還是一樣大不出來，王心眉說，這跟喝多少水有關係。纖維質與水分有互相牽引的作用，纖維質吸收水分會膨脹，使糞便體積增大，幫助腸道蠕動。如果吃進過多的纖維質，卻沒有同步補充足夠的水分，纖維質就會變得又乾又粗，反而會出現便秘的反效果。

相關文章：便秘｜不只傷身還影響精神健康易疲倦！醫生教5招顧好腸道健康👇👇👇

+ 8

天熱容易便秘！補水要小口喝

王心眉強調，當天氣溫度高，水分散失快又流汗多，身體很容易缺水，而喝水不夠就容易便秘。她也提醒，喝水時要小口小口喝，腸道慢慢吸收，才會真正補充到身體的水分。假如一次灌太多水，只會加速排尿速度，喝下去立刻流失，就像下暴雨一樣，土壤來不及吸收，全部造成洪流很快就流到出海口。

延伸閲讀：

年後便秘又發作？別再狂吃菜！便秘有3種 中醫教你這樣吃好得快

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」