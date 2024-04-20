腸胃健康｜7種大便形狀反映健康問題！便秘形態可喝梅子汁助改善

人體糞便潛藏身體健康訊息，所以上完大號先別急著沖掉，記得多看一眼，了解自己大便形態。醫師表示，臨床上使用布里斯托大便分類法，把大便分成7類，第1類一顆顆小球狀和第2類凹凸不平的大便都屬於便秘形態，可喝梅子汁、黑棗汁、蘆薈汁改善。



糞便停留身體時間長短 影響大便形狀

台灣高齡醫學科醫師傅裕翔表示，在診間常遇到患者的便便問題，他會請病人回想一下最近的大便形狀，因為糞便在身體中停留時間長短，會導致便便的形狀不太一樣，可以幫助判斷飲食策略是否需調整。例如長時間找不到腹瀉原因，很可能有亞洲人常見的食物過敏，如麩質不耐、乳醣不耐、酪蛋白過敏，甚至是腸躁症、發炎性腸道疾病等等，要透過了解便便才能越來越健康。

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便秘形態便 可喝梅子汁、黑棗汁、蘆薈汁

台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師戴定恩表示，布里斯托大便分類法把大便分成7類，第1類「一顆顆小球狀」和第2類「凹凸不平的大便」都屬於便秘形態，建議每天要喝2000C.C.以上水分，讓大便變柔軟，分次喝完比一次喝完好。此外。可以補充高纖維食物，多吃全穀類、蔬菜、水果等幫助排便。也可以補充酸乳飲品、乳酪等改善腸胃菌叢。飲用梅子汁、黑棗汁、蘆薈汁等，這些果汁因為容易導致輕微腹瀉，可以酌量使用。不建議使用來路不明的藥物治療便秘。

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腹瀉形態便 補充電解質

第3類「表面有裂痕的條狀便」和第4類「長條滑順便」都是屬於健康的糞便，可以繼續保持現在的飲食與生活習慣，尤其第4類是最漂亮的便便。而第5類「柔軟滑順，輕輕用力就出來」、第6類「糊狀濃稠、帶黏液便」、第7類「水狀便」都是屬於腹瀉形態，建議補充含有鈉或鉀的電解質液，可以買市售的電解質水，或是把運動飲料和飲用水以1：1混和後飲用，可減緩拉肚子後的水分流失。

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此外，腹瀉時應避免亞州人常見過敏原，例如：牛奶、乳糖、麩質、油膩、辛辣食物等，讓腸胃休息，不要再刺激腸胃；同時也暫時低纖飲食，可先吃白米飯、白麵包、粥等清淡食物，等腹瀉症狀好一點後，再慢慢增加蔬菜和水果攝取。

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