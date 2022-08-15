關節痛｜年輕過度用膝　老後行樓梯痠痛　多做3種運動可加速復原

張伯伯年輕打拼事業，好不容易退休，卻發現腳痛走不太動，上下樓梯膝蓋也容易痠痛，抱孫子還會腰痠，經醫檢查確診為退化性關節炎，所幸經過中醫治療之後，膝蓋疼痛已大幅好轉。



中醫李俊儀指出，年長患者、勞力工作者、停經後女性等都容易發生膝蓋退化，但「過度使用膝關節」才是退化性關節炎發生的主因。

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李俊儀表示，退化性關節炎是指關節部位因軟骨過度使用，導致磨損至逐漸消失，關節滑液分泌發生異常，關節產生疼痛、腫脹、發熱、僵硬等症狀。而隨着病情發展，會出現關節僵硬、關節周邊贅生骨增生及關節變形等各種症狀。一般而言，早期治療成效最好，晚期治療效果有限！

李俊儀說明，降低膝關節負荷和使用頻率是預防退化性關節炎的關鍵！許多人因害怕膝關節出問題而不敢多動，但其實比起都不動只休息，低負荷運動更能加速膝蓋復原！可以游泳、慢走、室內腳踏車等低負荷的運動來取代爬山、跑步、籃球、羽球等會增加膝蓋負擔的運動。

另外還可以多吃水果、蔬菜等含豐富抗氧化劑的食物，來減輕自由基對關節的破壞。李俊儀最後也提醒，大家若出現關節不適等症狀，務必定時接受醫診治、日常運動不過量、飲食健康均衡，就能延緩膝蓋退化，延續膝蓋壽命。

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