護骨飲食｜骨折想快點拆石膏有什麽辦法？補充4種營養素加速復原

對的飲食、足夠的營養，可以加速骨折痊癒！醫師表示，骨折期間建議補充的好營養包括蛋白質、鈣質、維他命D和纖維素，盡量採取少量多餐、避免暴飲暴食。



骨頭修復需要時間 對的飲食也有幫助

台灣板橋亞東醫院骨科醫師陳鈺泓表示，門診中骨折病人最常問「陳醫師，骨折的石膏多久可以拆？有沒有辦法更快好？」，大家都想快點康復拆石膏，偏偏骨頭的復原就是需要時間。不過，透過「對的飲食」也可以加速骨折復原時間，以下介紹4種建議補充的營養素。

骨折期間建議補充的好營養（按圖看清👇👇👇）

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1. 蛋白質：

蛋白質幫助肌肉骨骼成長，建議可以攝取優質蛋白質，像是雞肉、牛肉、雞蛋等，骨折初期如果太痛吃不下，也可以喝高蛋白補充蛋白質。

2. 鈣質：

鈣質是骨頭復原的關鍵微量元素，可以多吃魚乾、生蠔、雞湯等，別忘了少量多餐，不要暴飲暴食。

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3. 維他命D：

維他命D可以幫助鈣質吸收，最好的補充方式就是曬太陽，建議每天可以曬15分鐘。

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4. 纖維素：

骨折初期很多人會因為太痛吃不下飯，造成腸胃蠕動緩慢，產生便秘。建議可以多吃流質食物，症狀轉好時，則要多均衡補充蔬果、攝取足夠纖維質，來把之前累積的糞便排出。

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