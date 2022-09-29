減肥｜高熱量食物好似食極唔飽？10種飽腹感高食物助瘦身減飢餓感

研究發現「高飽腹感食物」具有3大特徵，分別是蛋白質含量高、纖維含量高及升糖指數低。台灣金鶯診所也在Facebook分享10大高飽足感食物。其中，台灣減重醫師蕭捷健最推薦「水煮薯仔」，研究發現飽腹感高達323%。正在減肥的你，都吃什麼呢？



人類會因為飽足感而影響吃下肚的食物多寡，像是雪糕這種富含高油脂及精緻糖的食物飽足感低，因此當你感到飽時，其實已經攝取過多的熱量了；相反的，像薯仔這種雖然是澱粉，但具有高飽足感的食物，可能吃下不到雪糕一半的量時，就已經感覺到飽了。

10種飽腹感高食物（按圖查看👇👇👇）

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吃對飽腹感高的食物，減肥才能事半功倍，10種飽腹感高的食物一次看：

1. 水煮薯仔：澳洲研究顯示水煮薯仔的飽腹感高達323%，但是炸薯條的飽腹感則會降低到116%。所以把精緻澱粉拿去油炸，飽足感大幅降低，容易愈吃愈餓～

2. 雞蛋

3. 燕麥：許多人為了追求方便快速，早餐經常食用即食燕麥，而即食燕麥升糖指數高 （GI=64），吃完容易餓，飽腹感指數只有109。如果想吃燕麥減重，必須購買原型大燕麥粒用電飯煲煮，不但飽腹感指數高達200，GI降到55，其中所含的beta-葡聚糖又能降低膽固醇！

4. 魚、肉類：高蛋白能夠讓你更快感覺到飽，切記要選油脂少的部位

5. 湯：以清湯為主，經勾芡的濃湯含有較高的熱量

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6. 希臘乳酪

7. 蔬菜：熱量低，但也會因為料理方式不同導致熱量有所差異

8. 豆類：黑豆、黃豆蛋白質比其他豆類高，也是減重好夥伴

9. 水果：雖然含有大量水分能帶來飽足感，但其中的「醣」過量恐使血糖快速上升，讓你後續更容易感到飢餓，所以適量就可以了

10. 堅果：好的油脂，每天建議食用10顆左右

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台灣減重醫師蕭捷健不但分享此篇PO文，也認為「吃飽才有力氣減重」是有道理的，因為我們一旦感受到餓，代謝就會降低，因此要想辦法不讓身體發現「我們在減重」，就是盡量減少飢餓感。而上述高飽足感食物可讓各位減重不挨餓、熱量又不超過，祝福大家都能減肥成功！

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【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】

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