中藥材保存｜顏色鮮豔統一或是人工染色？中醫推6原則選到好藥品

養生風氣盛行，不少民眾養成在家中屯藥材的習慣，想偶爾自己煮藥膳保養身體，但中藥材的品質也至關重要，若是買到品質不好的藥材，吃了不僅沒效還傷身體，中醫教6動作來幫自己把關藥材品質，2重點讓中藥材完善保存。



確定中藥材的購買渠道正確

想要自己煮藥膳保養，卻又害怕買到品質不好的藥材吃壞身體，台灣中醫師余雅雯建議民眾，要購買中藥材一定要向領有藥商許可證的合法中藥商或是專業的中醫診所購買，千萬不要在來路不明的地方採買，以免買到假藥或品質不好的藥材。

中藥要怎麼挑？6動作把關藥材品質（按圖了解👇👇👇）

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余雅雯列出6動作幫助你在挑選中藥材時，能夠把關品質：

1. 觀察藥材外觀

先觀察藥材的外觀是否完整。

2. 注意藥材是否乾燥新鮮

可以注意藥材是否乾燥新鮮，不會黏黏髒髒的，有無發霉現象或太多灰塵雜質。

3. 顏色天然，深淺不一

天然藥材的顏色應要是深淺不一，如果藥材的顏色太過鮮豔統一，有可能是「人工染色」的結果，如一包完整的枸杞，呈現統一的鮮紅色。

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4. 觸摸藥材

可以用手觸摸藥材，看手上會不會「染色」，手上若沾染一點橘紅色是正常的，但在搓一搓藥材後手指出現鮮豔的紅色，那很可能是加工染色的結果。

5. 聞聞看

聞聞看藥材的氣味，有些廠商為了延長藥材的保存期限，會使用二氧化硫殺菌，過度使用二氧化硫薰蒸的藥材，往往味道刺鼻，和天然藥材本身的藥香味完全不同，因為好的藥材不會有刺鼻味道或是受潮霉味。

6. 留意商品包裝

留意藥材的外包裝，看看是否標示製造日期、保存期限、製造商或是貿易商的名稱，包裝務必緊密無破口，才是安全可靠的藥材。

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藥材保存2重點 3個月吃完最佳

購買完合適的藥材後，保存完善也是重點。余雅雯提出2個保存中藥材的重點訣竅：

- 不同的藥品有不同的保存日期，如果是在一般中藥房購買「散裝的藥材」，就要放在雪櫃「冷藏」，且盡量在「3個月內」食用完畢。

- 要判斷藥材從雪櫃中取出時有沒有壞掉，可以先搖一搖，聽聽藥材的撞擊聲音是否清脆，也可以摸摸看、聞聞看，如果藥材已經很潮濕，甚至還有「黏手感」的話，就要立刻丟棄。



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