蜂蜜｜中醫拆解5款常見蜜糖功效 4大食用貼士要留意咩人唔啱食

蜜糖用途廣泛，有中醫師指，現時常見的蜜糖營養價值極高又容易被人體直接吸收，是老少咸宜的保健養生重要食材。到底蜜糖有何功效？各款又適合甚麼人食用？



註冊中醫師廖慧君指，不少人會飲用蜜糖水滋養喉嚨，其實蜜糖除了可以滋潤，還有消毒殺菌、預防骨質疏鬆及美顏等功用。

而飲用蜜糖水最好的方法就是用大約30°C至60°C左右的室溫水或暖水，若希望透過蜜糖水舒緩咳嗽和喉嚨痛，以暖水沖泡的蜜糖水將更容易被人體吸收，除了有舒緩作用，亦可令身體變得暖和，促進睡眠。

廖醫師亦分享了以下5種常用蜜糖的功效及適用人士。

▼5款常見蜜糖有幾好？（按圖👇👇👇）

+ 19

百花蜜（多蜜源多花蜜）



特色：略深琥珀色，富含天然果酸，口感微酸，天然花香，營養豐富

功效：提升免疫力、促進新陳代謝及血液循環、增強記憶、健腸胃、保肝、消炎、鎮痛等

適合人士：老少咸宜

龍眼蜜（龍眼花單花蜜）



特色：深琥珀色，味甘甜，不易結晶，濃烈龍眼香，單花蜜中蛋白質含量最高

功效：養血安神、開胃益脾、養顏潤燥、益智醒神、補中益氣

適合人士：特別適合女士食用

枸杞蜜（枸杞花單花蜜）



特色：淺至深琥珀色，越淺味道越好，越深則礦物質含量高，營養豐富

功效：補腎益精、養肝明目、潤肺止咳

適合人士：氣血兩虧、高血壓、體質虛弱、視力下降、貧血、肝病人士、特別適用於腎虛腰痛、工作繁忙男士食用

柑橘蜜（柑橘花單花蜜）



特色：色澤有深淺，由白至淺琥珀色，味甜潤微酸，柑橘香，結晶細膩，呈油脂狀

功效：燥濕化痰、理氣調中。含大量維他命C、黃酮類及酚類化合物，提升免疫力及抗氧化，美白潤膚

適合人士：老少咸宜

麥盧卡蜜（麥盧卡花單花蜜）



特色：較深紅褐色、琥珀色，香味獨特，甜度高，含水量低，質地稠，低溫易結晶

功效：含獨特化合物甲基乙二醛(MGO )及二羥基丙酮(DHA )、獨麥素(Leptosperin)等，具超強抗菌力，常被外用以治理傷口、燒傷及割傷，緩解暗瘡和疤痕。內服能緩解咳嗽及喉嚨痛

適合人士：老少咸宜

註冊中醫師廖慧君指，蜜糖除了可以滋潤，還有消毒殺菌、預防骨質疏鬆及美顏等功用。(資料圖片)

空肚飲蜜糖水易胃潰瘍？

廖醫師續指，食用蜜糖本身亦有不少需要注意的地方。

▼蜜糖4大食用貼士要留意（按圖👇👇👇）

+ 7

1. 避用冷水沖蜜糖



冷水屬於寒邪，會損害脾胃消化功能，因此亦不建議用冷水沖蜜糖。

2. 脾濕、多痰濕重、有胃潰瘍人士均不宜食用



蜜糖偏濕，故脾虛，體質濕重之人不宜食用。另外，蜜糖本身屬於甜食，甜食會增加胃酸分泌導致胃酸過多，損害胃粘膜。故若長期空腹喝蜜糖水，很容易增加體內酸性，久而久之，可能會因為胃酸過多而演變成胃潰瘍或十二指腸潰瘍。

3. 避免臨睡前飲用蜜糖水



晚上睡覺時血液會因為缺水而變得特別的粘稠，而睡前飲用蜜糖水將加劇血液的粘稠度，長期如此或會引發心血管問題。建議應在晚飯後一小時至睡覺前一小時這段時間內飲用。

4. 切勿使用豆奶/豆漿配蜜糖



果糖會令豆類食品鈣化，引致消化不良，因此不建議在豆漿中放入蜜糖

▼同場加映：蜂蜜檸檬水的4大好處（按圖👇👇👇）

+ 11

相關文章：【糖養生】胃痛乾咳宜吃冰糖？黑糖蜜糖片糖6種糖生暗瘡咪食呢種