CGM用家分享真實用後感　Dexcom G7全天候監控血糖減併發症風險

對於糖尿病患者而言，日常飲食是影響血糖高低其中一個關鍵因素；必須時刻監察血糖變化， 以減低嚴重併發症的風險。然而傳統的「篤手指」方式操作相當麻煩棘手，但隨著科技發展，市面上已推出不同的「連續葡萄糖監測（CGM）」去協助糖友，即時測量及記錄血糖的數值和波幅。本文特意邀請到兩位CGM長期用家—Koey和Janice，分享使用Dexcom G7後真實感想和心得；亦會講述CGM如何有助管理血糖，以及生活模式上的轉變。

CGM改善患者生活質素 免除「篤手指」採血之苦

【用家分享】第1型糖尿病患者 - Koey

第1型糖尿病成因多與先天遺傳和免疫系統失調有關，由於未有根治的方法，需要終身依賴施打胰島素來維持血糖穩定。Koey已有30年與糖尿病共處的經驗，無論是「篤手指」，甚或是各款新舊型號的CGM亦有嘗試過。她受訪時憶述，「以前拮針驗血糖簡直是惡夢，一日內要篤大 約6、7次手指，長期篤會導致手指針口位變成黑色一點點；加上針頭很粗，篤到手指頭都『損曬』，細菌亦會不斷進入傷口。」

為了免除每天採血之苦，Koey決定轉用新式的連續葡萄糖監控系統；她用CGM後，手指頭沒有任何傷口，於糖尿病患者中實屬難得。 她表示，「之前使用較為平價的CGM，需要經常『嘟』，即是將儀器靠近手臂的感應器才能獲得數據，一旦忘記就會失去記錄。但聽取醫生建議後，就嘗試Dexcom G6、之後再轉用新型號G7，只要把感應器貼上手臂就完成安裝。而最方便的是血糖數據會直接傳送至手機App上；當進食時看到數值飆升，我便知道是時候停止，就連睡覺時的血糖水平也可知道。」

Koey笑言自己就像看股市一樣會經常留意，隨時滑手機監察自己的狀況。除了方便之外， Dexcom的CGM儀器對控制病情方面也有一定作用，不但可將血糖狀況數據化，整合成趨勢圖表，更可保存多年作參考。

Koey笑言自己就像看股市一樣，隨時滑手機監察血糖狀況。（圖片：Dexcom）

她續指，「起初使用時，醫生會教我如何導出最近10日的報告、怎樣讀取血糖數據，而醫生亦會利用Dexcom查看我的血糖起伏變化。但不同品牌的CGM儀器操作上都有分別，也要視乎該醫生是否懂得使用。」 訪問時，Koey更展示出2021年的血糖紀錄。「那時我很乖的，指數仍算穩定；使用Dexcom G6後三個月，HbA1c（糖化血色素）就由8點多跌到7點多。最近血糖水平控制得比較強差人意，還是需要靠自己自律，儀器只是輔助形式。」

G7體積細小、功能全面 有助調節飲食模式

與上一代Dexcom G6相比，G7感應器體積較細小，感覺更舒適；而且無需額外使用傳送器，操作上亦更簡便。同時加入全新記事功能，用家可以隨時記錄飲食的內容、時間、份量等，再對照血糖讀數，以調節出最佳的飲食模式。

新一代G7比G6，在體積和功能上也有不少改進。（圖片：Dexcom）

Koey表示，自己使用G6時還會有一點疼痛感，但G7則完全沒有；加上讀取數據方便，對自己 的幫助很大，將來會繼續使用。最後她更指出，「患上先天糖尿病令我從小就學懂注意飲食， 但對於一直沒有監控血糖習慣而控制飲食的人士，特別是老人家，一時間很難去調整。透過Dexcom G7可以隨時查看自己在飲食時的血糖變化，非常推薦患者使用。其實不一定是患糖尿病才可裝上；事實上都市人放縱飲食，並不清楚哪些是高危食物，使用G7可更了解自己的 血糖水平，及早發現自身飲食習慣是否健康。」

Dexcom G7警報提醒低血糖 減少病發危機

【用家分享】肝醣儲積症第1B型GSD-1B患者 - Janice

受訪小妹妹Janice今年三歲，患上罕見病「肝醣儲積症第1B型GSD-1B」，由於肝醣無法順利轉化成葡萄糖而不斷在體內堆積，進而會對肌肉、器官功能造成傷害，病發時或有生命危險。目前仍沒有根治方法，因此時刻留意血糖指數、調整飲食內容十分重要。 Janice媽媽表示，「因為Janice 年紀比較小，加上對未知的新儀器有恐懼，所以在初次接觸、使 用CGM時不停哭泣，後來知道G7 只是一個「貼」 上手臂上的小裝置，而且沒有痛楚，就不再感到害怕。」

上學時，媽媽會事先知會老師；在Janice手臂上有裝有CGM，數據會傳送著背嚢裡的手機，方便監測血糖趨勢。假若有警報響起，老師亦可採用適當措施、馬上跟進，減低血糖急降引起病發的危險性。

受訪小妹妹Janice本來對CGM感到恐懼，後來G7只是一個「貼」上手臂上的小裝置，而且沒有痛楚，就不再感到害怕。 （圖片：Dexcom）

早於Janice尚未使用CGM前，曾經發生一樣令媽媽嚇破膽的事情。Janice媽媽憶述，「在 Janice一歲多的時候，有一晚，全家人都聽到她的哭泣聲，與平時截然不同，當時打算哄她睡覺，卻驚見Janice全身抽筋、嘔奶；自此就要每隔兩個鐘就去查看她的情況。這方法不單令照顧者身心疲累，又不可以百分百預防病發。」 她續表示，安裝Dexcom G7後， 情況就改善很多，除了預早知道Janice的血糖波動之外，在低血糖發生前亦有提示警報，現在也會長期使用。

Dexcom G7輕巧細小，適合2歲或以上的小朋友使用，方便在上課時活動身體，也不會造成不適感。而且可24小時全天候監控患者血糖指數，可將實時數據連接給最多10人，方便家長、照顧者，甚至是老師了解小朋友情況，更為放心。

Dexcom G7連續葡萄糖監控系統（CGM）完善了G6的不足，改善體積之外、亦無需使用傳送器、更可自行設定葡萄糖警報水平等，並加入記事系統、分享實時數據等優勢，為用家提供最為全面、方便的服務，讓他們更有效地控制病情及飲食。

Dexcom現推出連續葡萄糖監察儀1換1計劃，有興趣參與計劃的人士可進入以下連結填妥聯絡資料，或了解更多資訊。機會難逢，只限名額20個先到先得！

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Dexcom G7連續葡萄糖監測的原理 透過安裝在皮膚下的感應器，Dexcom G7連續葡萄糖監測會全日24小時、每5分鐘自動把實時葡萄糖讀數傳送至兼容的智能手機﹑智能手錶或接收器，反映葡萄糖水平及變化趨勢。透過不斷更新靜態的葡萄糖讀數，用者可以實時看到運動、食物和藥物的影響和效果，有助控制糖尿病。 使用Dexcom G7連續葡萄糖監測有甚麼好處？ 研究顯示，使用Dexcom G7連續葡萄糖監測系統，可令用家降低糖化血紅素（HbA1c）、增加血糖在目標範圍內的時間、減少血糖過高及高低情況，對生活質素有很大改善。

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