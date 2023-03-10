暴飲暴食全因壓力大？情緒性飲食6特徵　突然想吃高油高糖食物

你是否壓力一大就瘋狂的想吃各種高油高糖的食物來填補空虛？醫師警告，這是罹患上「情緒性飲食」所造成，長期下來還容易因暴飲暴食而傷害到腸胃，一旦出現「6警訊」就要注意，不要讓自己繼續陷入垃圾食物成癮的危機。



高達4成民眾 用「吃」紓壓

台灣肥胖醫學專科醫師王姿允指出，根據美國心理學協會（American Psychological Association）調查發現，高達4成的民眾藉由吃來紓壓，甚至有一半的人，每周都吃垃圾食物。這就跟用酒精或是毒品麻醉自己一樣，藉由快速多巴胺的刺激，來達成一種短暫快慰跟紓壓效果，然後也跟酒癮、毒癮過後清醒的人一樣，在事後懊悔不已。

相關文章：慢性壓力｜常常焦慮易怒、更會暴飲暴食？營養師教3秘訣對抗壓力👇👇👇

+ 11

情緒性飲食的危險因子：壓抑

「情緒性飲食」的成因通常來自生活中各種壓力外，最常見的危險因子是「壓抑」。不管是為了減肥而節食、忍耐惡劣的人際關係、高強度的工作內容都會讓人在情緒中選擇「壓抑」當作手段，當壓抑到達一定時間後，就會用「吃」進行情緒爆發，長期下來不但會有過胖、掉髮等問題，嚴重暴飲暴食還容易損壞腸胃。

罹患情緒性飲食的6特徵（按圖看清👇👇👇）

+ 3

王姿允進一步指出，如果民眾出現以下6種狀況，就要注意這是罹患「情緒性飲食」的警訊：

1. 突然很想吃某樣東西，通常是高糖高油垃圾食物（如鹹酥雞、蛋糕、朱古力）。

2. 明明不餓或剛吃完正餐沒多久，但還是嘴饞，想吃個不停。

3. 常在短時間內吃下大量食物。

4. 經常覺得吃到過飽，吃到肚子很撐不舒服，但還是想清空眼前食物。

5. 常一人躲起來悶頭大吃（尤其是心情不好時），怕被人發現。

6. 無意識的吃完食物後，容易產生負面情緒，如焦慮、後悔、自我厭惡等。



相關文章：減肥｜壓力影響4因素造成肥胖！營養師推6大營養素9招對抗壓力肥👇👇👇

+ 7

健康飲食才能幫助大腦對抗成癮

王姿允提醒，就算長期被情緒性飲食綑綁也不要灰心，先有營養充足的身體，才能有抵抗成癮食物的本錢，讓腸道好菌得到營養，就能藉由短鏈脂肪酸等代謝物質，結合腸道神經叢的接受體，幫助大腦對抗情緒性進食。她也鼓勵民眾，不要讓大腦綁架自己，要讓腸道引領大腦，重新體會真正的身心滿足。

延伸閲讀：

怎樣判斷貓咪過胖？腰身、大腿「長這樣」就是胖！肥貓小心4疾病

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」