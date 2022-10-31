冬季抑鬱｜秋冬日照時間短易情緒失調？維持4大作息規律穩定身心

最近季節已是深秋，即將進入冬季，令不少人出現憂鬱情緒；而台灣前立委黃義交離去的時間點正好在季節交替時間，使得相關討論增加。



實際上早有研究指出，在季節交替時特別容易發生情緒失調現象，冬季因日照時間變短，容易減少做事的動力。香港、台灣的日照時間平均，可能很少人會注意到；但高緯度國家因冬季日照時間極短，產生抑鬱症的人數相當多。

▼6症狀出現可能是季節性抑鬱（按圖看清👇👇👇）

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台灣精神科醫師楊聰財表示，這是典型的季節性情緒失調 （Seasonal Affective Disorder, SAD）在每年特定時段會有明顯的抑鬱症狀，時間過了就會慢慢減退。SAD也是大腦的神經傳導失調造成，通常有抑鬱症典型症狀，包含情緒低落、做事提不起勁、沒有樂趣，同時影響食慾與睡眠，嚴重時增加自殺意念。其中高緯度國家的人們特別容易發生冬季抑鬱，不過以在低緯度的台灣為例，冬季日照時間比夏季短，加上陰雨綿綿，開窗看出去灰濛濛一片，不方便出門運動，特別容易造成冬季抑鬱發生。

有助紓緩焦慮和抑鬱情緒的食物：（按圖）

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臨床上如碰到病患在季節交替時特別嚴重，會協助他調整藥物劑量。台灣楊聰財醫師建議有類似困擾的民眾，平時須維持4大支柱：「能吃、能睡、能動、能笑」意即作息規律，做中度有氧運動，掌握黃金睡眠時間（晚上11時到上午6時），務求讓身心穩定。如有用藥則需請醫師做調整。

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另一項須關注的，則是與秋冬的抑鬱恰好相反，在春夏時期特別容易出現躁症，也就是俗稱的「桃花癲」，容易有誇大想法、話特別多。這些身心症是有週期性的，如發生此狀況就需盡快尋求身心科醫師協助做評估，並提供相當良好的治療與預防策略。

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