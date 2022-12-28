能量飲品｜營養師揭提神飲品暗藏陷阱　小心「咖啡因」過量3症狀

許多上班族會買咖啡來提神，學生要熬夜或精神不濟時，習慣在便利店購買「能量飲」來提神；也有不少運動族群在運動前會補充能量飲，希望提升運動表現、增強活動續航力！能量飲、提神飲料真的能提升體力嗎？



「能量飲」提神的關鍵成分：咖啡因

台灣營養師鄭文怡說明，市售能量飲的常見配方中，能提神的成分主要來自咖啡因。咖啡因是一種神經興奮劑，攝取咖啡因後會刺激人體的中樞神經系統，讓人消除睡意，但不代表能消除疲勞。一般來說，咖啡因的作用可達3～4小時，隨著每個人的體質不同而效果不一。

攝取過量咖啡因的8種副作用：（按圖了解👇👇👇）

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鄭文怡指出，咖啡因雖有提振精神、增加專注力的效果，但若過量攝取，可能會產生心悸、睡眠障礙、心律不整等症狀。根據台灣衛福部建議，成人每日咖啡因攝取量不應超過300毫克，而懷孕的婦女及有心血管相關疾病病友則較不適合飲用。除此之外，青少年對咖啡因的耐受度不及成年人高，可能影響腦神經的發展，因此不建議飲用。美國小兒科學會也聲明，18歲以下的青少年不該飲用能量飲料，以免造成神經系統發展受損，以及危害心血管的健康。

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牛磺酸與維他命B雜，緩解疲憊感

除了咖啡因，能量飲中也經常含有牛磺酸或維他命B雜等成分，其中，牛磺酸為胺基乙磺酸，是身體所需的營養成分之一，具有保護腦部神經細胞損傷及抗氧化的功效；維他命B雜則是協助體內新陳代謝的酵素輔酶因子，若維他命B雜不足，則無法擔任新陳代謝中的輔酶角色，很容易會感到虛弱無力。

台灣鄭文怡營養師進一步說明，咖啡因和維他命B雜是讓人產生好精神的主要因子。當身體進行長時間活動，會開始耗損體內的牛磺酸，因而產生疲憊感、精神不振等，此時適當的補充甲硫胺酸和半胱甘酸及維他命B6，身體會開始製造牛磺酸，緩解疲憊感。

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小心掉入能量飲的甜蜜陷阱：過多糖分與咖啡因

能量飲的提神成分主要來自咖啡因及維他命B雜，咖啡因雖然在短期內可以人體快速吸收而達到提神效果，但也可能造成中樞神經焦慮與睡眠障礙等副作用。喝能量飲時，須注意攝取分量所含咖啡因，且避免同時攝取過量的咖啡和濃茶。

台灣鄭文怡營養師強調，市售能量飲多會添加糖來增加適口性，糖會在身體裏轉化成葡萄糖提供能量，也會平衡能量飲中維他命B雜的苦澀味。一般市售能量飲一瓶的含糖量約在25～28克之間，建議1天攝取不超過1瓶（約200～350毫升），可避免過量攝取糖分。

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