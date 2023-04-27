糖尿病｜胰島素阻抗可致血脂異常　醫盤點8症狀留心眼睛周圍浮腫

胰島素過少或是過多，都不是好事。



醫師指出，胰島素分泌過盛，會讓身體對胰島素失去敏感，造成「胰島素阻抗」，有8症狀可以觀察出身體，是否有胰島素方面的問題。

胰島素阻抗8症狀（按圖👇👇👇）

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胰島素過多會造成「胰島素阻抗」

台灣家醫科醫師李思賢指出，糖尿病患者不一定都會胰島素不足，也可能是胰島素生成過多，讓身體對胰島素失去敏感，造成「胰島素阻抗」。隨著體內胰島素阻抗上升，氧化壓力、發炎指數、心血管疾病、腎功能異常等併發症機率也會逐漸增加，是很多慢性病的開端。胰島素阻抗除了會導致糖尿病外，還會有過胖、血脂異常、黑色棘皮症、高血壓等問題。

胰島素阻抗有「8症狀」

李思賢也指出，胰島素阻抗可以透過外表觀察出來，有以下8症狀的民眾要多加注意：

1. 體型肥胖

胰島素阻抗的患者常有體型肥胖的問題。如果是四肢以及軀幹平均肥胖，只是代表高胰島素，但是阻抗狀況還好，但胖的只是中心軀幹，四肢沒什麼肉，通常就是阻抗狀況比較嚴重造成的。

2. 皮膚皺褶處黑色素沉澱

胰島素會刺激皮膚生長分裂快速導致黑色素沉澱，我們可以從脖子後或腋下皺褶處發現。

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3. 皮膚生贅肉

胰島素過度分泌會刺激細胞生長，這也是糖尿病患者的皮膚常看到往外突起的小贅生肉的原因。除了外表有贅生肉外，連腸胃道有瘜肉的機率也會增高，民眾要多加注意。

4. 霉菌、細菌感染皮膚

高糖的環境容易刺激微生物生長，所以皮膚如果有難治的霉菌或是細菌感染，也很有可能是高血糖的表現。

5. 腳水腫

造成腳水腫的原因有很多，心臟、腎臟、甲狀腺、荷爾蒙問題都是很常見的原因。而糖尿病患者也時常出現腳水腫問題，尤其是在腳踝處。所以當民眾發現自己在站立時腳踝有摺痕，或是用手壓脛骨前方放開後有壓痕，就可能是腳水腫的證明。

6. 眼睛周圍浮腫

胰島素會導致水分累積，尤其在眼睛周圍，所以糖尿病嚴重的患者，眼睛周圍都會有一圈游泳圈，這能幫助我們判斷是否有高血糖的問題。

7. 頭髮稀疏、頭皮油亮

胰島素會造成雄性素失衡、減少血流以及造成毛囊氧化壓力。

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8. 滿臉痘痘

過了青春期，仍然滿臉痘痘冒不停，就很可能是胰島素阻抗造成的。

李思賢提醒民眾，如果你只有少數幾項符合，可能是有其他原因，不一定是胰島素阻抗造成，但有很多項都符合你的狀況，就真的要注意自身健康，儘快就醫檢查。

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