立夏養生先「養心」 7種茶湯水對心臟有益推薦！日按一穴位可助眠

立夏（5月5日）是二十四節氣中代表夏天正式到來的日子，立夏過後天氣會開始炎熱濕焗，但日夜溫差大，加上不少商場冷氣十分清涼，身體一冷一熱間容易生病。隨着季節轉變，春季強調護肝祛濕的養生重點於夏季亦不再適合，因夏天屬火，火氣通於心，所以夏天的養生重點在於養心 。



中醫的心是指什麼？

中醫的角度上，心是主宰身體的功能，而且會影響情緒以及記憶力，所以心的功能主要為「心主神志」以及「心主血脈」。「心主血脈」指的是心血系統，心會調理血液在身體的流動，心跳動時候血液就會在血管（中醫視為脈）輸送到身體不同的位置，所以心主血脈，即心臟，血液及血管的運作，一個健康的心臟可以暢順地將血液在脈中運行，使身體全身得到充夠血液的滋養，臉色就會紅粉緋緋，把脈時會顯示脈動和緩而有力，相反如果心氣浮弱，即心臟跳動的動力異常就無法使血液在血管中充份流動及傳送至全身，心氣不足的時候就會使一個人的臉色蒼白無神，脈象細弱欠力，甚至有機會出現心臟不適的狀況。

心臟的健康如何顯示在中醫的脈象? 一個健康的心臟可以暢順地將血液在脈中運行，使身體全身得到充夠血液的滋養，臉色就會紅粉緋緋，把脈時會顯示脈動和緩而有力，相反如果心氣浮弱，即心臟跳動的動力異常就無法使血液在血管中充份流動及傳送至全身，心氣不足的時候就會使一個人的臉色蒼白無神，脈象細弱欠力，甚至有機會出現心臟不適的狀況。

另 一方面，「心主神志」指的是人的精神狀態，例如情緒，以及意識的活動，中醫相信心是主宰人的身體五臟六腑之外亦掌管精神活動，並會透過外在的表現顯現內在的狀態，例如臉色、言語、表情、甚至眼神及反應都有所關聯。如果「心主神志」時心的運作正常時人的表現會是思維敏捷清晰，精神奕奕，相反心的功能異常則會反應遲緩，精神委靡不振，甚至會出現失眠的情況。

立夏為何要養心？

立夏是夏天來臨的號角，在中醫的角度有「春養肝、夏養心」的理論，因為中醫指的「心」有兩種意思，一是代表心臟的心，即心血系統的運行，另一個意思是指有關精神的心，即神經系統的運作。所以養心的意義除了要保護心臟這個人體器官，亦是指要安神的效果。夏天天氣炎熱的時候人們流汗多，消耗體能大，而在中醫理論上看汗為心液，即視汗是心的液體，因為汗是由津液所產生，而津液是血液的一部份，心主宰的包括血液，所以中醫認為汗液質血液同源，一旦出汗過量就會容易損及心氣和心血，因為汗流失量高血流量亦會下降，而心臟為為了維持血液充足而工作程度需比平常加倍，所以人會容易感到疲勞及精神不滯，也是為何夏天要養心的原因。

為什麼流汗會傷「心」? 在中醫理論上看汗為心液，即視汗是心的液體，因為汗是由津液所產生，而津液是血液的一部份，心主宰的包括血液，所以中醫認為汗液質血液同源，一旦出汗過量就會容易損及心氣和心血，因為汗流失量高血流量亦會下降，而心臟為為了維持血液充足而工作程度需比平常加倍，所以人會容易感到疲勞及精神不滯，也是為何夏天要養心的原因。

「傷心」的五大行為

．喝冰凍飲品：冰飲會使血管收縮並損害陽氣

．進食辛辣食物：辛辣的食物會引起心火旺盛，甚至引發煩躁的情緒

．暴曬及進行過於劇烈的運動：在烈日下暴曬及進行劇烈的運動會增加心臟的負擔

．心情大起大落：心亦主宰精神活動，如果情緒過於大喜大悲會影響神志而心火內生

．壓力及熬夜：當壓力過大思慮過多會勞神勞心，容易傷及心氣心血

為什麼立夏要避吃辛辣食物？點圖放大看立夏節氣習俗、養生飲食及禁忌👇👇👇

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立夏養心的三大重點

養心生活習慣

由於夏天屬火，而火氣通心，中醫認為夏季要養心要避免進行會大量出汗的劇烈的運動，因為容易使心陰心血損耗，心氣變虛，然而一些較為慢節奏的運動例如散步，慢跑等等的適量的運動反而對身體很好，讓氣血更循環更暢順，幫助排解情緒鬱結，不過運動的時間以早上為佳，中醫認為白天屬火陽氣量盛，而晚上是養陰的時候不宜運動耗心。

立夏之後自然界的晝夜長短以至陽盛陰虛均出現變化，身體可以適當地調整生理時鐘，養成晚睡早起的睡眠習慣，並可以來個二十分鐘至半小時的午睡補充精力。夏日天氣長期溫度高企，神志容易感到煩躁，所以要留意情緒及精神的舒解，保持心情舒暢，避免大喜大恕。

除了悶熱也必會夾濕，如果平日愛喝冷飲及長坐冷氣房，也容易使脾胃功能低下，並出現胃口不佳，腹瀉等身體不適，所以在護心的同時亦不要忘記脾胃的護理。

養心食物

夏天容易心浮氣燥，所以大魚大肉，高油高脂，以及辛辣的食物要避免進食，並以強心健脾，清熱去火，清熱去濕，以及易消化的食物為主，而中醫養心的食物有兩大方向：多吃「紅色食物」以及「增酸減苦」。

多吃紅色食物

在中醫的角度上以五臟與五色對應的話，心臟對應是紅色，而以五行學說紅色為火，入心而且可補氣血，另外紅色的食物特別是水果以及蔬菜含有豐富的植化素、花青素等抗氧化物，對心血管健康有很好的幫助。

❤️養心紅色食物❤️



❤️紅棗：紅棗可以補心氣以及健脾的功效，而且含有黃酮類，維他命C等抗氧化物

❤️車厘子：含豐富花青素、兒茶素及類黃酮等抗氧化物，對抗自由基對心臟的傷害

❤️番茄：含豐富茄紅素，有效提升血管內皮細胞功能，改善血脂及血壓

❤️山楂：含有高多酚有助促進心臟健康，並幫助心血管擴張並增加心肌液的流動

❤️紅豆：含有膳食纖維、鉀、鎂、維他命B群等等，鉀有助放鬆血管並降低血壓

❤️紅番薯：含有鉀及葉酸，特別是大量膳食纖維可以幫助降低膽固醇

▼紅色食物護心：（按圖👇👇👇）

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增酸減苦

另一個立夏的飲食的重點是適宜增酸減苦，因為酸可以幫助身體養肝，而心屬火肝屬木，養肝亦可助養心，而苦過多反令身體變寒降心火，所以增酸減苦幫助補腎助肝同時酸可收斂預防因流汗的耗氣傷陰，同時可生津解渴，並有健胃的作用，所以平日可適當吃酸味的食物例如檸檬、山楂、提子、士多啤梨、番茄等等。

養心茶湯推介

養心茶飲

益氣調中—Ozen 生活館 大麥茶

大麥茶是中國、日本、韓國等民間廣泛流傳的傳統清涼飲料，把大麥炒製成焦黃，食用前，只需要用熱水沖泡就可浸出濃郁的香茶，有一股濃濃麥香，喝大麥茶能開胃，幫助消化，有減肥的作用。大麥茶有去食療脹、消暑除熱、益氣調中、補虛劣、壯血脈、減肥去脂的功效。

➤Ozen 生活館 大麥茶 $50

增強血液循環—Ozen 生活館 黃芪桂枝五物茶

黃芪桂枝五物茶含黃芪、桂枝、白芍、大棗、生薑，具通經溫經、益氣健脾、和血通痺、以及增強血液循環的功效。

➤Ozen 生活館 黃芪桂枝五物茶

養心茶飲湯水

補氣補血—moonwell®️湯包 【胡椒豬肚豬展湯】

豬肚含蛋白質、維生素及鈣、磷、鐵質等，補氣補血、健脾益胃之效。味甘，性微溫，歸脾、胃經；用於瀉洩、下痢、消渴、小便頻數、小兒疳積等症。香濃辛辣的養生食療配方燉湯，胡椒豬肚湯是傳統粵菜中的經典老火湯 。胡椒既是調味品，亦是常用的中藥。在濕氣重的春夏季喝用有健脾暖胃之效，在寒冷冬季此湯則有驅風散寒之效。moonwell的獨家配方特意採用黑白兩種胡椒一起熬製，讓香辣滋味昇華更高層次。在烹調前以粗鹽擦洗豬肚後，再清除掉內側的脂肪膜，為你省卻清洗豬肚逾數小時及氽水繁複程序，讓你隨時品嘗胡椒豬肚豬𦟌湯的新鮮滋味。

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補氣養血—moonwell®️湯包 【章魚蓮藕牛蹄筋黑豆湯】

章魚具補血益氣、滋陰養胃、補氣養血、抗衰老的功效，屬高蛋白質低脂肪食物，同時提供人體必須的氨基酸；其豐富鈣、磷、鐵及多種維他命，有助造血、鞏固骨骼、維護視力，緩解疲勞。蘊含大量膠原蛋白，常吃有助減少皺紋，令肌膚回復彈性。或有助調節血壓，非常適合高血壓、低廊壓、動脈硬化、腦血栓、痛疽腫毒等。章魚蓮藕湯不但是經典的滋補美容靚湯，對男士保健也甚有功效。鮮豔玫紅色的湯底充滿章魚鮮味香濃，絕不腥臊。

➤moonwell®️湯包 章魚蓮藕牛蹄筋黑豆湯 $75

滋陰養⾎—moonwell®️湯包 【花膠蟲草花雪耳黑雞湯】

烏雞有助強筋健⾻、滋陰養⾎、延緩衰⽼，而花膠則可以潤膚養顏、滋陰養⾎、補腎益精，花膠蟲草花雪耳黑雞湯採用正宗原條花膠筒，不腥不潺不溶化又有厚度，絕非坊間花膠碎粒，省卻浸發花膠逾10小時及氽水繁複程序，讓你隨時補充滿滿的骨膠原和純天然的海洋蛋白質，適合久坐辦公室的事業型女士OL、關注美容的家庭主婦、皮膚欠光澤的不同年紀男士女士。

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消暑健脾—中港藥業消暑健脾去濕湯(2人份量)

九龍城中港藥業公司於1980年成立，由於現代人愈來愈注重身體健康，對週邊的食物和湯水的要求也愈來愈高，所以中港藥業所有貨品均經過細心挑選，希望顧客能用合理價錢購買到最優質的貨品，至力做到貨真價實。

保健湯包都選用道地藥材所配製，絕無人做色素及硫黃。所烹調的湯水味道濃郁，又達到藥用的功效。消暑健脾去濕湯含白术、茯苓、元肉、原粒瓷實、淮山、蓮子，有效健脾胃、利濕，適合任何人士飲用。

➤中港藥業消暑健脾去濕湯(2人份量) $65

夏天可透過以下茶飲及食療養生，有助清熱消暑，及健脾益肺等（按圖）：

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養心穴位

除了在生活習慣以及飲食上進行養心的調整，平日也可以按壓以下穴位來清心火並安心寧神。

．勞宮穴：於掌心握掌時位於中指及無名指尖的地方，有助清心經及瀉血熱

．少府穴：於手掌面第四及五拳骨之間，握掌時小指尖的地方，有助降心火氣

．內關穴：腕橫紋上約兩寸的位置，有助寧神安心，改善睡眠