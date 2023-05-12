更年期不等於停經！荷爾蒙造成各種症狀　如何察覺進入更年期？

隨著年齡增長，女性荷爾蒙分泌逐漸減少，熟女們開始邁入被稱為「更年期」的階段，只是女性對於更年期會產生哪些症狀未必了解，甚至以為更年期等同於停經！



台灣聯青診所副院長蘇聖傑醫師提醒：「更年期指的是女性過渡到停經前的一段時間，因此不會等到停經才有更年期症狀。」

更年期20個症狀你中了幾多個？（按圖了解👇👇👇）

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「停經」是連續一年沒有月經！荷爾蒙造成各種症狀

更年期是女性必經的人生階段，發生在女性「停經前」的一段時間，因性荷爾蒙分泌過程震盪，所以可能產生各式各樣的症狀，身體各器官、系統都可能發生變化，像是心血管系統、神經系統、泌尿系統、骨骼系統、皮膚系統都會受到影響。需要注意的是，「停經」的定義指的是連續一年沒有月經。

該如何察覺自己是否進入更年期？年齡及症狀是判斷重點，蘇聖傑提到：「一般更年期約在40-45歲間開始有徵兆，持續4-7年不等。在性荷爾蒙逐步不穩定下降時會引發許多表現，例如月經週期性改變、熱潮紅、陰道乾、性慾減少、漏尿、泌尿道感染、新陳代謝改變、體重增加、盜汗、抑鬱、焦慮等症狀。」

有些症狀表現讓婦女很難開口與家人討論，甚至有些症狀不典型、不顯著，因此不容易發現是更年期在作祟，但究其原因卻可能都跟荷爾蒙變化有關係。

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「雌激素、黃體酮」為兩大女性重要荷爾蒙

蘇聖傑先前收治到一名個案，她一進診間就告訴醫師：「為什麼我常常會突然覺得很躁熱，舌頭也麻麻的？」不僅熱敏感，舌頭麻刺很長一段時間，本以為是自體免疫疾病導致，但請進行性荷爾蒙檢測，卻驚覺其女性荷爾蒙數值相當低，判斷應該是進入更年期後，荷爾蒙過低影響神經系統，才有舌頭麻刺的問題，給予荷爾蒙治療後症狀明顯改善。

女性經期變化受兩個重要的荷爾蒙影響：雌激素及黃體酮。雌激素下降會導致熱潮紅；黃體酮下降則會影響神經、睡眠、情緒等。進入更年期，雌激素與黃體酮會依照不同速度下降，且黃體酮下降速度比起雌激素更快，蘇聖傑說：「當女性缺少黃體酮容易感到焦慮，而焦慮會讓不舒服感受被放大，讓女性更年期期間身心都難受。」

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這也是為什麼縱使熱潮紅症狀結束，仍有可能因為黃體酮的變化產生其他狀況，如情緒問題、感覺異常、睡眠不佳，可以評估荷爾蒙老化程度與壓力荷爾蒙是否平衡，同時了解荷爾蒙變化對周邊器官組織的影響。

荷爾蒙的不平衡可能與新陳代謝、骨質密度、脂肪代謝、情緒認知、婦科癌症、免疫疾病有高度相關，因此若檢查發現荷爾蒙明顯不足，便會視個案狀況給予雌激素乳液或黃體酮等進行治療，蘇聖傑表示：「通常將荷爾蒙補充到更年期應該有水位時，患者可以感受到比較好的生活品質，並能穩定控制症狀、避免產生不利的風險因子。」

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壓力是影響荷爾蒙變化關鍵！

通常女性停經年齡落在45-52歲左右，但為什麼有些人更年期早、有些人更年期晚？除了外在環境因素影響之外，「壓力」更是關鍵因子。

蘇聖傑解釋，當身體面對壓力時，會大量消耗黃體酮以製造應對壓力的皮質醇，因此容易導致性荷爾蒙不足，時有耳聞年輕女性不到四十歲就出現更年期的狀況，便是因為現代人生活壓力大加速卵巢早衰，因此如何進行「壓力控管」很重要。

更年期症狀的嚴重度及持續時間因人而異，想要度過一個好的更年期，避免不良生活習慣、規律運動、健康飲食、減少焦慮是不二法門，也建議更年期的婦女在照顧家人及忙於工作的同時，關心自己的健康。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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