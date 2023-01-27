健康飲食｜加工食品對健康影響有多大？暗中破壞大腦降低認知功能

愛吃加工食物，會改變你的大腦！吃太多加工食品，不但瘦不下來，還會造成認知功能下降、危害大腦。



一名英國醫師親身做實驗，將80％的飲食換成加工食品，一周後就出現便秘、頭痛等症狀，一個月後體重更上升6.5公斤。

加工食品對健康產生的影響有多大？（按圖👇👇👇）

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「加工食品」會活化大腦的獎勵制度

吃美食對許多人來說，是一件非常療癒的事，這也就是為什麼電影裡失戀的女主角，總是帶著哭花的妝，抱著一整桶雪糕、吃掉整盒的甜甜圈。但你可知道，加工食品背後對健康產生的影響有多大？

台灣扶原中醫診所醫師黃譯萱指出，研究人腦與腸道關聯的比利時精神病學家盧卡斯奧登霍夫（Lukas Van Oudenhove）認為，富含脂肪和糖類的食物，能夠活化大腦的獎勵制度，而高脂肪食物能減緩悲傷的感受；然而在進食過後襲來的罪惡感，可能讓人陷入更多的內疚、自我否認中，形成惡性循環。

黃譯萱表示，所謂加工食品，即包含添加了鹽、糖等添加物，或使用乾燥、殺菌等加工製程，最初是為了延長食物保存、保留食物風味；然而更常見的「超加工食品」則加了更多添加物，例如防腐劑、甜味劑、色素、香料等，製成像是蛋糕、餅乾、粟米脆片、調理包、冷凍食品等，可能對健康帶來更大威脅。

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8成飲食改加工食品吃1個月，招來便秘、失眠又變胖

近期一名英國醫師Dr. Chris Van Tulleken，就為BBC做了一個月的實驗，將自己80％的飲食換成加工食品，經過一周後，他就開始出現便秘、失眠、頭痛等症狀，而在一個月的實驗過後，他的體重上升6.5公斤，其中有3公斤的體脂肪。另外，內分泌檢查結果則發現，飢餓素上升了30％、瘦素則減少，表示大腦發出的訊號讓他變得更容易餓。

這些方便快速又美味的加工食品，讓他更加渴望食物，一口接著一口吃。黃譯萱說，這種「飲食帶來快感」作為獎勵自己的方式，可能會使腦內多巴胺獎勵系統產生新連結，就類似「成癮」。

一項刊登在《美國醫學會神經學期刊》（JAMA Neurology）上的研究顯示：長期食用超加工食品，可能會造成認知功能下降、執行功能下降等，危害大腦與心血管健康。

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加工食品會成癮！減重最好吃「原型」

根據以上的研究與實驗，黃譯萱表示，對於減重中的病人，門診中也常會建議選擇「原型食物」，而非精緻、過度加工的商業食品，就是因為加工食品的製造，其實是依循「食物成癮」的商業模式。

因此，她也建議減重者，確實做好飲食紀錄，讓自己吃得有意識，利用天然的原型食物或低度加工食品，取代超加工食品；也要利用其他的管道紓壓，例如運動、唱歌、看書等，這樣才能瘦得健康。

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