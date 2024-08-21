胃酸倒流｜火燒心影響生活點算好？中醫教按2穴位、5原則改善症狀

胃酸倒流常見症狀為胃酸逆流、胃痛、胃灼熱等，少數會有胸悶痛、打嗝、噯氣、吞嚥困難等，中醫師表示，針對胃酸倒流治療，中醫與西醫大不同，更著重在胃氣上逆，將重點放在恢復肝、膽、脾、胃各臟機能，主要以疏肝理氣、和胃清熱、降氣化痰為方針。



根據台灣國健署統計資料，台灣約有四分之一人口罹患胃酸倒流。研究更指出，一周出現一次或一次以上胃酸逆流，罹患食道癌機率，相較於無胃酸倒流症狀者高出7.7倍，如果夜間出現症狀，罹癌風險更高出10.8倍。

胃酸倒流分3大類（按圖👇👇👇）

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「醫生，我常覺得喉嚨卡卡、胸口熱熱的，為什麼？」台灣安南醫院中醫部醫師廖殷梓解釋，這是典型的胃酸倒流症狀，俗稱「火燒心」；不過，有些患者會因咳嗽、胸悶、胸痛、心悸等非典型症狀就診，導致食道外的症狀容易被忽略。

中醫治療胃酸倒流著重「胃氣上逆」

廖殷梓表示，胃酸倒流是指胃中內容物逆流到食道，進而引發症狀，其盛行率約10至20%，且逐年增加。由於難以根治，一旦停藥便容易復發，不僅嚴重影響患者生活品質，更可能導致巴洛氏食道（食道的癌前病變）及食道腺癌，因此建議積極治療。

胃酸倒流診斷以臨床症狀為主，診斷工具如胃鏡和24小時食道酸鹼值檢測為輔。廖殷梓強調，目前西醫治療方式包括：改變飲食和生活方式、藥物治療，若無效才考慮手術；不過，臨床上常有患者因西藥治療效果不佳、無法耐受副作用或反覆發作，轉而尋求中醫治療。

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平常可多按壓2大穴位緩解症狀

中醫將胃酸倒流歸於「泛酸」、「反胃」、「胸痹」、「梅核氣」等範疇，發病主因脾胃虛弱，病機為胃失和降、胃氣上逆，與情志不暢、濕熱、痰濁、血瘀有關。由於病位在胃及食道，與肝膽、脾有密切關係，因此治療以調脾胃、肝膽之氣機升降為主，如旋覆代赭石湯、半夏瀉心湯、加味逍遙散等。

廖殷梓指出，中醫治療胃酸倒流的優勢在於副作用少、可紓緩情緒壓力、降低復發率，並根據患者體質標本同治，有助於根治病症。除了服用中藥改善病情，平常生活也可以透過簡單的穴位按摩如內關穴、足三里穴，可有效緩解不適症狀。

5個好習慣降低胃酸倒流症狀（按圖👇👇👇）

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日常生活力行 5大原則緩解症狀

最後廖殷梓提醒民眾胃酸倒流很常見，容易降低生活品質且有癌化風險。廖殷梓強調，惟有藥物、飲食、生活、情緒調整等多管齊下、積極治療，才有機會讓身體恢復健康。他建議有胃酸倒流困擾的民眾，可以掌握以下5大原則可改善症狀。

- 飯後避免立刻躺下

- 睡覺時將床頭抬高或向左側睡

- 避免穿太緊的衣服、少做彎腰動作

- 避免暴飲暴食和刺激性食物（如太辣、太酸、太甜、油膩、碳酸飲料等），並且要細嚼慢嚥

- 情緒調控也很重要，因生氣或緊張會加重症状，故平時需保持心情愉快、放鬆



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