腸胃健康丨與免疫力和情緒息息相關！5招腸胃保健術讓你容光煥發

許多人對知名保健食品廣告的台詞「胃腸好，人不老」耳熟能詳，這句話恰好詮釋了腸胃健康對人體的影響。



先前，台灣中醫師吳奕璇也在其在個人頻道「-Ovi's 中醫日常」上分享了五招簡單易行的腸胃保健術，強調腸胃狀態關乎身體健康和精神氣色的重要性。他指出，腸胃健康不僅關乎消化系統，還與免疫力和情緒息息相關。

腸易激綜合症徵狀：（按圖了解👇👇👇）

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定時進食幫助消化 補充益生菌平衡腸道菌

首先，台灣中醫師吳奕璇強調在固定的時間進食，能有效幫助腸胃消化食物。他引用了「巴甫洛夫的狗」實驗，說明定時進食的重要性，每天在固定的時間進食，腸胃會提前分泌消化酵素和激素，為食物消化做好準備。如果經常不按固定時間進食，腸胃可能過度分泌胃酸，導致脹氣或胃食道逆流等問題。因此，中醫師吳奕璇也建議無論是一天進食兩餐或是三餐，都應保持固定時間。

第二，維持腸道菌相的平衡對腸胃健康至關重要。台灣中醫師吳奕璇提到腸腦軸的概念，解釋腸道微生物如何影響大腦的生理功能和情緒，現代眾所皆知的腸道保健品為益生菌，而在中藥中則有名為「神麴」的藥材，其使用麵粉與其他多種藥物發酵而成，具健胃消化的效果，可謂最早的益生菌。

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細嚥慢嚼減少腸胃負擔 吃菜後肉控血糖

第三，細嚼慢嚥。台灣中醫師吳奕璇解釋食物進到消化道的第一關卡是嘴巴，嘴巴的牙齒和口水能夠初步消化食物，減少腸胃負擔。他建議每餐應該吃二十至三十分鐘，試著吃一兩口後放下餐具，提醒自己慢慢咀嚼，即可避免狼吞虎嚥。

第四則為合理的進食順序。進食順序也是腸胃保健相當重要的一環。台灣中醫師吳奕璇建議先吃菜再吃肉，最後再吃澱粉，有助於血糖控制。他也提到如果有體重控制需求的人，可以先喝一點湯墊底，增加初步的飽足感，避免暴飲暴食。

按摩穴位保腸道健康 手腳三里穴的神奇功效

最後，台灣中醫師吳奕璇介紹了幾個簡單的腸胃按摩穴位，例如與肚臍周圍的帶脈穴、關元穴、氣海穴，或是上脘、中脘等也與腸胃消化吸收相關。此外，所謂「肚腹三里留」，腳上的足三里穴與手上的手三里穴，皆與腸胃吸收與腸道健康密切相關，透過按摩這些穴位可以促進腸胃消化吸收，幫助大腸經和胃經健康。

▼改善腸胃問題穴位（按圖 👇👇👇）

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透過以上五招簡單的腸胃保健術，台灣中醫師吳奕璇鼓勵大家只要平常維持良好的飲食習慣，再搭配適當的營養補充品，每個人都能擁有健康的腸胃與身體，進而就能夠讓我們每天看起來都容光煥發、神采奕奕，也能因此減少許多腸胃問題，永保健康！

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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