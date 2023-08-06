大腸瘜肉｜大腸鏡檢查前低渣飲食怎麼吃？依據3原則選擇清腸食物

在進行大腸鏡檢查前必須先淨空腸道，才能完整觀察腸壁狀況，不會讓檢查做白工。



因此檢查前2-3天必須要進行低渣飲食，以避免腸道內積累糞便，但是低渣飲食到底是什麼？到底什麼可以吃、什麼不能吃？在這裡一起整理給你！

低渣飲食怎麼吃？（點擊圖片查看👇👇👇）

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為什麼檢查前要清腸？

簡單來說，大腸內視鏡檢查就是拿小型的攝影機，從肛門伸進去，鉅細靡遺地照曲折的腸道，檢查結腸或直腸的內壁結構是否完整，有沒有瘜肉、腫瘤或是潰瘍等病變。你想看看，如果用以管窺天的內視鏡深入大腸檢查，結果路上充滿了未排除乾淨的糞便，是不是就看不清楚內壁的結構，不僅浪費寶貴的時間和金錢，更重要的是，容易錯過蛛絲馬跡，而延誤黃金治療時機，甚至造成無法挽回的遺憾。

為了避免做白工，所以在照大腸鏡之前，一定要先將大腸清洗乾淨，正確服用瀉劑，嚴格採取低渣飲食，並按照指示多補充水分，可以幫助檢查順利進行，抓出早期的小病灶或瘜肉。

那究竟低渣飲食是什麼？

通常在大腸鏡檢查前三天，需要開始吃低渣飲食（low residue diet），低渣飲食的目的在於，降低粗纖維的攝取量（每日低於4公克以下），減少食物經過消化、吸收和發酵後，在腸道中留下的殘渣，以降低糞便體積，讓腸胃道獲得充分的休息。

低渣飲食怎麼吃？營養師：要低渣、低纖且好消化

在執行低渣飲食時，要以均衡飲食為基礎，選擇「低渣、低纖、好消化」的食物，烹調方式以清蒸、水煮為主，避免生食、油煎、油炸、烤或滷太久的食物，以下根據不同類別的食物，分別說明如何挑選。

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主食類

一般的健康飲食會鼓勵多吃纖維豐富的全榖根莖類，不過在這個過渡階段，請以精緻的澱粉食物為主，避免攝取全穀類及其製品。

可以食用：白飯、清粥、白麵條、烏冬、去邊白吐司、冬粉、黑糖饅頭。

切勿食用：糙米、燕麥、番薯、芋頭、粟米、紅豆、綠豆、全麥麵包。



豆類及其製品

低渣飲食主要是吃「精緻」食物，可以吃加工豆製品，避免未加工或經油炸的豆製品。

可以食用：豆漿、豆腐花、豆腐、豆乾、生豆包、麵腸。

切勿食用：油豆腐、生根（油麵筋泡）、油炸豆包、毛豆、黃豆、高纖豆漿。



魚、肉類

太油膩的肉類較難消化，會減緩腸胃蠕動的速度，在肉類選擇上，要避免攝取未經去皮、筋或軟骨的肉類與內臟，以降低降低動物性筋膠殘留在大腸中。

可以食用：去皮、去筋的瘦肉或魚肉。

切勿食用：未去皮、去筋的魚肉類、肥肉、五花肉、雞胗、鴨胗、牛筋、鹽酥雞、炸雞扒。



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蛋類

有趣的是，不同的烹調方式，可以讓低渣食物變成非低渣食物。入口即化的蒸蛋和簡單的水煮蛋，皆不易在腸胃道留下殘渣；而經過油煎、油炸處理和滷製過久的雞蛋，則不容易被消化吸收。

可以食用：蒸蛋、水煮蛋、蛋花湯。

切勿食用：煎蛋、荷包蛋、滷蛋、鐵蛋。



乳品類

奶類中的酪蛋白會與胃酸結合會形成凝塊，較難被消化；此外，牛奶中的乳糖若未被消化完全，會形成腸道菌食物，使其大量繁殖，增加糞便體積，不利於大腸鏡檢查，所以乳製品皆屬於高渣食物。

可以食用：市售無乳糖、不添加纖維或清流質配方營養品。

切勿食用：牛奶、奶粉、芝士、乳酪。



蔬菜類

避免攝取粗纖維含量高的蔬菜梗、莖及老葉，同時還需要留意，易刺激腸道產生氣體的蔬菜，如椰菜、洋蔥等。低渣飲食並不代表不能吃蔬菜，你可以選擇纖維低的過濾蔬菜汁、煮熟的瓜類或嫩葉，每日建議攝取量不宜超過半碗。

可以食用：各種過濾蔬菜汁，切碎的葉菜嫩葉，如菠菜、莧菜等，去皮去籽的成熟瓜類，如冬瓜、胡瓜、青瓜、絲瓜，或是燉軟的紅蘿蔔、白蘿蔔。

切勿食用：葉菜類的梗莖及老葉、竹筍、芹菜、蘆筍、椰菜、洋蔥、椰菜花、韭菜、青椒。



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水果類

可以選擇低纖維且去皮去籽的軟質水果或過濾果汁，如橙汁、熱情果汁等，建議每日水果攝取量最好不要超過一碗。

可以食用：木瓜、哈密瓜、香瓜、西瓜、荔枝、提子、以及過濾果汁。

切勿食用：高纖水果如番石榴、柚子、棗子、菠蘿、奇異果等，各種果乾以及未過濾的果汁。



油脂與堅果種子類

堅果、種子類食物容易在消化道留下殘渣，應避免食用，而各種烹調用油則沒有過多攝取限制，唯要注意避免油煎、油炸的料理方式即可。

可以食用：動、植物油及其製品。

切勿食用：腰果、花生、核桃、杏仁、開心果、芝麻等堅果類。



點心類

可以選擇傳統的海綿蛋糕，或是原味餅乾，忌食油炸點心、過於油膩的甜點、有添加果乾或堅果的甜品。

可以食用：海綿蛋糕、原味梳打餅乾、口糧餅乾。

切勿食用：核桃糕、芝麻糊、綠豆糕、八寶飯、沙琪瑪（馬仔）、酥餅、蜜餞。



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第一次做大腸鏡就上手！外食族清腸三日菜單

餐餐「老外」的族群要怎麼吃低渣飲食？別擔心！營養師幫你設計好三天的菜單，方便取得，執行起來更輕鬆。

第一天

早餐：去邊白吐司 + 茶葉蛋 + 美式咖啡

午餐：魚片粥（不加蔬菜）+ 香蕉

晚餐：鮮肉餛飩湯 + 皮蛋豆腐



第二天

早餐：白饅頭 + 豆漿

午餐：白飯 + 清蒸魚片 + 濾渣果汁

晚餐：清粥 + 去皮雞腿 + 蛋花湯



※ 在低渣飲食中，不論是蔥段、薑片、油蔥酥或豆豉，僅供提味用，切勿食用。

第三天

檢查前一天需要進行「清流質飲食」，只能喝流質飲食，像是蜂蜜水、運動飲料、清湯、米湯、雞精、茶、無渣果汁；避免牛奶、高纖豆漿以及刺激性的飲品，如碳酸飲料、氣泡水或酒精。

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大腸癌已連續14年蟬聯台灣十大癌症之首，90% 的大腸癌與黏膜細胞增生形成的瘜肉，後續惡化演變為癌細胞有關。在日常生活中，應落實三件事來預防大腸癌，養成健康的飲食習慣、維持良好的生活型態、定期安排大腸內視鏡檢查，及早發現才能及早治療。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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