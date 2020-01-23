【肚痾】旅遊常肚瀉是病？氣虛及陽虛體質易水土不服（附食療）

肚痾是令人困擾的問題，如在旅行期間才有肚瀉、肚痛或嘔吐等腸胃不適症狀，更是掃興。農曆新年期間去旅行的話，得預防「旅遊者腹瀉」這病作怪，但究竟哪些人是高危人士，正確的預防及紓緩方法又是怎樣，最好還是由醫生作出專業講解。

旅遊者腹瀉是什麼？

據衛生署旅遊健康服務，旅遊者腹瀉（Travelers' diarrhea）發生於到外地旅遊的人士，亦可能發生在旅途中或歸家後。他們的大便會變得稀爛，而次數比平日超出２倍以上，而腸胃及肝臟科專科醫生張世華指患者一般會於十天內出現腹瀉情況，當中普及程度則視乎地區。

高危地區：南亞及東南亞、非洲（不包括南非）、南美洲及中美洲、墨西哥

中危地區：加勒比海群島、南非、中亞及東亞（包括俄羅斯及中國）、東歐、中東

低危地區：北歐及西歐、澳洲、新西蘭、美國、加拿大、日本、新加坡

旅遊是香港人最愛的活動，英國MoveHub於2018年指港人每年人均出國旅遊次數高達11.4 次，成為全球之冠。（jeshoots/unsplash）

輕微患者或可自行痊癒

張醫生續指，輕微患者可能只會肚瀉半日或一整天、或一天內肚瀉一至兩次。一般伴有輕微肚痛、疲倦、噁心、肚脹及無力，或沒有其他徵狀。一般維持數天便可自行痊癒，可多作休息以觀察身體狀況，並應補充足夠水份或補充電解質。

至於嚴重者會持續肚瀉、並出現肚痛、嘔吐、發燒、疲倦、肚脹或大便帶血，屆時或需送院治理，以抗生素治療或適量的止瀉藥治療。

食物、季節影響致腹瀉

旅遊者腹瀉一般由細菌（大腸桿菌、沙門氏菌、霍亂弧菌等）、病毒（輪狀病毒、諾氏病毒等）及寄生蟲（阿米巴變形蟲、梨形鞭毛蟲等）所致，傳播途徑主要經食物進入體內，而季節亦有所影響。

張醫生指，不論旅遊和日常生活中，不少人都會忽略飲料中的冰粒。雖然普遍人不會直接進食，但當不潔的冰溶成水喝入體內，可致腹瀉。冰是美酒的配料，那麼酒精能殺菌嗎？有些人誤以為酒精可殺除冰粒的細菌，其實不然。製冰應用經煮沸的水，才可安全飲用。

其他常見旅遊者腹瀉成因：（按圖）

什麼人容易患旅遊者腹瀉？（按圖）

預防方法

1. 飲用經煮沸或合格過濾的水

2. 進食熟食

3. 避免食生冷野、油炸及存放時間不明的食物

旅遊腹瀉的注意事項Ｑ＆Ａ

1. 旅行可攜什麼內用藥物？

沒有藥物敏感及不良反應的人士，可攜帶適量止瀉藥、止肚痛藥物，張醫生建議如需配備旅行藥，應經醫生處方。他補充，有時候未必需完全止瀉，適量可助身體排走病菌。

持續腹瀉或會出現脫水情況，可使用醫學用電解質補充劑、或補充電解質飲品，以補充水分。如沒有此類補充劑，飲用清水也可補充水分，但因腸道需伴隨糖分及鹽分吸收水分，所以電解質飲品的補充水分效果較為理想。

2. 腹瀉時不宜進行什麼活動？

旅行時，不少人會進行水上活動，但腹瀉時便不應進行水上活動及劇烈運動。張醫生闡釋，由於腹瀉時電解質失調及可能會脫水，沒有能量支撐身體運動，此時做運動可致頭暈或昏厥。再者，進行水上活動，致病原可經由口部感染他人。

到東南亞國家，難免想「鬆一鬆」去按摩，可是，腹瀉患者不宜按摩。按摩會增添發炎中的腸胃壓力，加劇腹瀉情況。

３. 腹瀉時可飲鮮奶嗎？

有指飲奶可治胃痛，張醫生回應表示腹瀉時飲奶可能會惡化情況。鮮奶是採用巴德式消毒，飲用時有機會有殘餘的細菌或微生物，可增加腸道再感染風險。除此，奶類製品含有乳糖，對乳糖不耐的人士而言，奶可刺激腸胃致腹瀉。

４. 肚瀉時應保持什麼姿勢？

腹瀉時應盡量放鬆腹腔的肌肉，半卧姿勢則較為舒服，因站立時肌肉需用力，反增加不適。

適當地排泄，的確可排走身體的細菌，但腹瀉可引起肚痛及嘔吐等不適，該如何紓緩？（Gettyimages／EyeEm）

中醫之「泄瀉」與「腹瀉」同義

另一邊廂，註冊中醫師潘咨遐指，中醫學中的「泄瀉」與西醫學中的「腹瀉」含義相同。「泄瀉」指排便次數增多及糞質稀薄，甚至瀉出如水。

氣虛型及陽虛型易泄瀉

為什麼總有些人較易出現腹瀉？潘醫師指到外地出現泄瀉，主因水土不服，當中脾胃虛弱的人士易受影響，氣虛型及陽虛型體質的人士脾胃較為虛弱。

什麼是氣虛型及陽虛型體質？（按圖）

+ 4 + 3 + 2

泄瀉期間及後的飲食調理

1. 泄瀉時需注意腹部保暖

2. 嚴重腹瀉：及時補充液體及飲用鹽糖水，先鹽後糖

做法：先落一匙鹽於約250毫升的水、後落一匙糖便可飲用

作用：補充能量（電解質）

3. 腹瀉中或後期（恢復食慾後）：可飲用熟蘋果水

做法：可將蘋果切片或原隻加入水中煮沸，一天１-2次

作用：潤肺開胃、益脾止瀉

預防及紓緩穴位

中醫主張治未病，要防患始於未然，可在旅程中或啟程前做足預防措施。潘醫師為此提供4個穴位，可助預防泄瀉，同時亦可紓緩泄瀉所致的不適。值得注意，按壓力度須輕柔，輕輕地推磨中脘、天慪、氣海和足三裡穴。

在動手按穴位之先，可參考「穴位指寸測量法」助找穴位的位置！

穴位指寸測量法（01製圖）

４大穴位的位置：（按圖）

+ 9 + 8 + 7

到外地旅遊要玩得安心，亦須注意安全，若有不適應儘速求醫！

（資料來源：衛生署旅遊健康服務）

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