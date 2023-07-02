多汗症｜手汗嚴重影響生活與人際關係？止汗劑、藥物多種治療方法

台灣30歲劉小姐從青春期開始受到原發性多汗症的影響，曾在他院治療腳汗症。



去年四月再度因手汗嚴重，造成她害怕與人握手、易弄濕文件、打電腦常常在鍵盤上留下手汗，嚴重影響生活與人際關係。

▼多汗症、過度出汗有哪些症狀?（按圖細閱👇👇👇）

+ 3

相關文章：多汗症｜發燒胸悶體重跌7徵狀 多在睡眠病發或因糖尿甲亢10毛病?

交感神經異常致多汗 分2種型態

台灣台北慈濟醫院胸腔外科醫師洪嘉聰表示，流汗是為了排除熱量，而多汗症為交感神經異常，在不熱或緊張的情況下交感神經受到刺激，造成抑制排汗功能異常，容易出汗。此症狀分為原發性及次發性，原發性多為家族遺傳，從青春期開始出現症狀，到青壯年期更加嚴重。

根據2004年美國皮膚科醫學會雜誌制定的標準，局部出汗嚴重持續6個月以上、出汗部位對稱、一週至少發作一次、發病年齡小於25歲、有家族史、睡眠時無多汗並影響日常的工作生活，符合以上兩者就為原發性多汗症；次發性疾病也會造成多汗症，像是焦慮、甲狀腺機能亢進、低血糖及腦部創傷。好發位置最多為手掌，其次是腋下、腳掌。

相關文章：流汗｜出汗時間、部位反映健康異常！大汗損陽氣 肥人仍應做運動👇👇👇

+ 13

治療止汗方法多 止汗劑、口服及注射藥物皆可選擇

多汗症的治療方法有很多種，最普遍為塗抹止汗劑藥膏，阻塞汗腺口；再者為口服抗乙烯膽鹼藥物、α2交感神經阻斷劑，抑制汗腺分泌；最後為注射肉毒桿菌，抑制交感神經末梢釋放出乙醯膽鹼，減少汗水分泌，治療費用相對較高且每半年需要補打一次。

相關文章：【手汗多】4類體質多手汗拖手好尷尬！3大食療或用鹽水浸手5分鐘👇👇👇

+ 12

雙側胸腔鏡背交感神經切除術 需留意代償性流汗

洪嘉聰建議，若想根除多汗問題，則可透過「雙側胸腔鏡背交感神經切除術」快速達到治療的成效。過程中須全身麻醉，置入雙腔氣管內管達成單肺塌陷，再從兩邊腋下各開一個1公分左右的傷口，置入胸腔鏡後將交感神經燒灼破壞，待肺重新通氣擴張後，再以可吸收縫線進行縫合。

原則上，一至二週後傷口即癒合，但因手術部位不會再出汗，所以會在術後產生代償性流汗，即從身體其他部位出汗，術前務必充分與醫師溝通，想清楚再決定。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」