職場健康｜上班族生活忙碌常遇5健康困擾　營養師教多吃這些改善

現代人工作生活忙碌，飲食、運動、作息時常不規律，導致身體產生各種大大小小的毛病。



台灣營養師彭逸珊分享5個上班族常遇到的身體困擾，並教大家如何透過天然食物及保健品來補充營養，改善狀況。

上班族5困擾（按圖看清👇👇👇）

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5種擾人狀況 靠吃無痛改善

1. 排便不順

食物來源：除了要攝取足夠的「順暢金三角」水、油脂和膳食纖維（如高纖蔬菜），其他也可以吃乳酪、乳酪飲品來補充腸道好菌。

保健品：可以吃益生菌或酵素。

2. 眼睛霧霧

食物來源：多吃羽衣甘藍、藍莓、紅蘿蔔等食物，補充葉黃素、花青素與維他命A。

保健品：可以吃葉黃素、花青素、蝦紅素。

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3. 氣色不佳

食物來源：平時多食用紅鳳菜、番石榴、奇異果等食物，補充鐵質、維他命C，可幫助促進膠原蛋白生成以及維持好氣色。

保健品：選擇含有冰晶番茄、榖胱甘肽及維他命C的產品。

4. 疲倦想睡

食物來源：能幫助提神的除了咖啡，紅茶、薄荷茶也能幫忙。

保健品：可補充維他命B雜、牛磺酸或瑪卡。

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5. 小腹微凸

食物來源：透過吃來縮小腹，均衡飲食、減少空熱量食物最重要。

保健品：如果很難控制飲食，可以考慮挑選含苦瓜胜肽、甲殼素、瓜拿納等輔助成分的產品。

每個人對營養或保健品的需求不同。彭逸珊表示，自己平時固定有在吃的是葉黃素、膠原蛋白與維他命D，雖然每天都會喝牛奶，但算下來每天鈣的攝取量還是不足，所以考慮要多補充鈣質，存好骨本。

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