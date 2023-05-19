抑鬱症｜神經退化疾病患者易有抑鬱症？一療法助改善刺激神經活化

隨著高齡化的社會到來，神經退化性疾病問題更加值得社會關注，但這類患者除了顧及原本疾病外，心理也更容易出現抑鬱問題，連帶可能影響到整個治療的療程。



對於這類患者若是藥物治療效果不佳，神經內科醫師建議不妨可嘗試重複性經顱磁刺激術，約有半數的病人情緒改善一半以上。

神經退化疾病有多高風險產生抑鬱症？（按圖👇👇👇）

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「久病厭世」不只患者連帶照顧者也可能跟著心力交瘁，當整個家籠罩在悲傷情緒下，當然也會影響治療成效，台灣中國醫藥大學附設醫院神經部柏金遜暨動作障礙科敖瑀醫師坦言：「罹患神經退化性疾病的病人，往往運動功能不佳、生活品質下降，併發抑鬱症的機會遠高於一般長者族群。」

特別是患有神經退化性疾病的患者，罹患抑鬱症機會更大，依據不同神經退化疾病產生抑鬱症的風險如下：

- 阿茲海默症 60-80%

- 柏金遜症 40-60%

- 亨廷頓舞蹈症 40%

- 皮質基底核症候群（非典型柏金遜症之一）70%



其中多重神經系統退化疾病當中，還有多發性系統退化症（MSA），屬於非典型柏金遜症的分型，臨床上尚未有明確的統計結果，敖瑀說：「多發性系統退化症疾病的特色與失智症不同，失智患者後期會有點搞不清楚，但是多發性系統症狀造成生活不便，認知功能都是完好的，雖然不良於行，認知功能是非常清楚的，得到抑鬱的機會應該會比其他非典型柏金遜症會更多。」

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多發性系統退化症治療困境

敖瑀先前收治一名多發性系統退化症69歲的林姓患者，出現左側肢體僵硬、顫抖，以及走路不穩、容易跌倒的狀況，隨著疾病進展，除了平衡失調與自主神經失調、排尿功能也可能出現問題，包含嚴重的姿態性低血壓導致經常性的暈厥，也是常造成患者困擾的主因。

多發性系統退化症目前有效的藥物治療卻十分有限，病人往往對於典型柏金遜症的治療藥物反應不盡理想，台灣敖瑀醫師儘管盡全力調整林姓患者抗抑鬱藥物，並且撫慰病人情緒，配合家屬的盡心陪伴，無奈患者未見改善，甚至因情緒問題，影響其服藥的意願。最終醫師評估決定採取「重複性經顱磁刺激進行治療」，希望以非藥物、非侵入性的神經刺激方式，改善嚴重抑鬱症狀。

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重複性經顱磁刺激進行治療！刺激神經活化

敖瑀提到：「研究抑鬱症患者的背外側前額葉活性是比正常人還要退化，藉由顱磁刺激讓神經元活化起來改善抑鬱，原理就是利用電磁感應，線圈通電之後會產生一個磁場的變化。」治療的好處是非侵入性治療、無須禁食、無須住院，療程可依病人狀況彈性調整，每次療程僅需10-20分鐘，缺點就是目前沒有台灣健保給付。

根據台灣衛生福利部統計，台灣15歲以上人口，約8.9%有中度以上抑鬱、5.2%有重度抑鬱，抑鬱患者達百萬以上人口，造成失能、工作能力降低、生活品質下降，若本身有其他神經退化疾病在身上時，造成家人的痛苦以及整個家庭的衝擊。

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敖瑀呼籲：「目前許多神經退化性疾病雖暫時無法治癒，但醫學的發展日新月異，除了藥物之外，還有許多其他的治療方法，如重複性經顱磁刺激術，都能以緩解病人的症狀，改善病人與家屬的生活品質，希望病人及家屬對於治療仍抱有希望及信心。」

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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